Publicado el 12 de marzo de 1980

Don Antonio es para muchos don Antonio Domínguez Ortiz. Le damos el machadiano título de hombre bueno, de maestro, el título de grandeza humana. Hablas con un profesor de Letras o de Historia y te dice «don ... Antonio» y ya no tienes que preguntar el apellido, es Domínguez Ortiz. Conocí a Domínguez Ortiz una soleada tarde del anterior Régimen, en casa de don José María de la Peña y Cámara, el sol cayendo sobre el Sector Sur y Sevilla, orto y ocaso, en la conversación, la ciudad en la palma de la mano, su historia toda limpia y clara como el río escapándose hacia Coria por la vega de Triana.

Raro y curioso, casi un heterodoxo para la Sevilla oficial de los jerifaltes de antaño, unos cuantos venerábamos a Domínguez Ortiz y la ciudad toda lo ignoraba. Era lo que se decía un rojo, un peligroso social, un liberal en suma, que entonces era lo peor de lo peor. Don Antonio, por las cosas de la historia de España, no había podido llegar a la Cátedra de Universidad y como tantos otros perseguidos civiles fue dejando su magisterio en un instituto. Ahora, cuando ya se le ha hecho justicia, recordamos lo que dijo un hispanista extranjero:

-En mi país no somos tan ricos como para permitirnos el lujo de tener a una persona como el profesor Domínguez Ortiz fuera de la Universidad...

Aquí éramos tan ricos en esencias de Occidente y en doctrina nacionalsindicalista que este año hemos jubilado a don Antonio en su instituto, eso sí, con todos los honores. Y la ciudad, recuperada la normalidad democrática, se ha apresurado a conceder a su hijo ilustre la medalla de oro, lo que no sé a quién honrará más, quizá más a Sevilla que al propio Domínguez Ortiz.

Pues bien, como aquí tenemos toda una teoría de la convidá y de los honores (en la Maestranza hay un lugar que se llama «Convite», y también hay un «Convite» en la procesión cívico-religiosa que acompaña al Santo Entierro), Sevilla le va a pasar a Domínguez Ortiz una difícil factura. En el asunto del escudo, el Ayuntamiento ha caído en su enfermedad crónica, que es la comisionitis. Para remodelar el escudo de España y devolverlo a su fidelidad histórica, bastó una propuesta del grupo socialista del Congreso, que a todos pareció de perlas. Aquí, para el escudo de una ciudad, tenemos que nombrar una comisión con la tira de gente y con los partidos políticos, que no sé yo qué sabrán de heráldica los partidos políticos, que empiezan por tener unos escudos tan horrendos como la manita del Peseá o el capullito florecío del Pésoe.

Y en esta comisión, tiran de prestigio, de agradecimiento de servicios prestados, y meten a Domínguez Ortiz. Como sé cómo funcionan estas cosas en el Ayuntamiento, estoy por apostar a que don Antonio se ha enterado de su nombramiento por la prensa. Y aquí que me tienen ahora a don Antonio como juez en un delicado pleito, en el que no se ha hecho caso al lema que heredé de don Santiago Montoto abintestato: «Ni fías ni porfías, ni cuestión con cofradías». El Ayuntamiento, a cuenta de «Mariana», ha desencadenado quizá sin quererlo una gran porfía y una delicada cuestión con las cofradías. Quitan a San Fernando del escudo y seguro que no pasa nada. Quitan lo de Leal y, ya les dije, se creen que es por Leal de Camas. Pero nada menos que han tocado «Mariana». Una papeleta para don Antonio, que maldito favor que le van a hacer. Si se muestra a favor de la supresión, malo; si se muestra en contra, peor.

Don Antonio: creo que tiene usted una oportunidad como pocas para mandar un telegrama y decir que tiene gripe.