Antonio Burgos: Nardos para la Patrona

LOS sevillanos nos dividimos ahora en dos grandes grupos: los que creen que en 2022 habrá Semana Santa como siempre y pasos en la calle, y los que creemos que esto va desgraciadamente para más largo todavía.

-¿Entonces mi silla de la calle Sierpes, ... el abono que conserva la familia desde hace tres generaciones?

Tranquilo con su silla, que no peligra y que no veo yo todavía un paso por la calle Sierpes en mucho tiempo. Y bien que me gustaría, como a usted, que estuviera ya mismo. Los que está habiendo con el anuncio de supresión de sillas de la carrera oficial en la calle Sierpes diría yo que son disgustos optimistas. ¡Ojalá redujeran sillas! En Sierpes o en la Avenida. Señal de que todo había vuelto a la normalidad. Empezando por la economía, por la economía del propio Consejo de Cofradías, que le han quitado la escalera y no sé cómo se ha podido en todo este tiempo agarrar a la brocha.

A Sevilla nunca la acabas de conocer. Sevilla es ciudad difícil y complicada. Ahora que lo pienso, un buen símbolo y significante de Sevilla sería la calle Siete Revueltas. Nadie se sabe nunca completas esas siete revueltas del alma de Sevilla, de la psicología colectiva de la ciudad. Lo digo porque estamos dale para arriba y para abajo con buscar una solución para que las cofradías salgan a la calle, y nos conformamos con la pérdida de algo tan sevillano como hemos sufrido en los dos últimos años, cual la procesión de la Virgen de los Reyes e incluso las tradiciones de su novena y sus dos besamanos. Otro año más nos quedamos sin Mañana de la Virgen, que no hay que decir ni de qué mañana se trata, ni de qué Virgen. Y lo curioso es que se ha editado el cartel, precioso y original por cierto: la Patrona que figura en la gloria del techo de palio de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor. Una obra de arte, como tantas de Sevilla, desconocida, del que sabemos por el muy cofradiero compañero Rechi que es Concepción Fernández del Toro la creadora de este techo de palio y las bambalinas, ejecutado en el año 1958 hasta su terminación en 1963 y estrenado un año más tarde en el Domingo de Ramos.

¿No han pensado en esta constante contradicción sevillana de estos malos tiempos, en que editamos carteles anunciadores de acontecimientos, ora religiosos, ora profanos, que nos consta que no se van a celebrar? Esto de que el Día de la Virgen ‘sin’, sin la de los Reyes apareciendo en la Puerta de los Palos, anunciada sin embargo con su cartel es de las cosas nuestras íntimas que sólo nosotros conocemos. Y valoramos. Hay que tener fe. Sí, fe es la figura. Fe en nuestra Virgen, que como el Cristo de San Agustín en su tiempo, acabará con esta epidemia. Y otra vez olerá a nardos la mañana del 15 de agosto. Que este año, en la novena, para llenarnos de ilusiones y de nostalgias, vuelve a su paso en el Altar del Jubileo. O sea, que ya sólo faltan los nardos. Aunque a veces una oración es el mejor ramo de nardos en las cuatro cuatro esquinas de las siete revueltas de la memoria a la devoción de Sevilla por la Virgen de los Reyes.