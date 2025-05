Lo más desesperante de esto es que no sabemos cuándo va a terminar ni cómo. «Esto» no hace falta decir qué es. Hasta miedo me da mentarlo por su nombre; no sé si a usted le pasa igual o es menos cagueta o menos supersticioso ... que yo ante el coronavirus. Esto puede terminar más tarde de lo que pensamos y peor de lo que creemos. Día que pasa, o sea, día que pasamos encarcelados en casa sin fianza posible, es día que lo vemos todo más negro. ¿Que viene la Gran Depresión? Para depresión, pero depresión de caballo, de acabar con el Lexatín de las boticas y provocar otro desabastecimiento como el de las mascarillas, es la que tenemos ya algunos todo en lo alto, sin recurrir a datos de aumento del paro y de bajón del PIB, que veremos a ver por dónde sale todo y si, como en Nueva York en 1929, hay ventanas suficientes para que se tire la gente por ellas.

-No se ponga usted por la tremenda, hombre...

Es que deben de ser los días de confinamiento y de soportar propaganda y venga más propaganda de un Gobierno que peor no lo puede estar haciendo, y cuya parte podemita vemos con pánico que ha aprovechado la gran crisis sanitaria y económica para llevarnos por su camino del comunismo, interviniéndolo todo, hasta los test del PCR en los laboratorios privados, y amenazando o por lo menos amagando con expropiar propiedades privadas, en plan Venezuela: «¡Exprópiese!».

-¡Pues sí que está usted hoy optimista por las que hilan!

Estoy como hay que estar dadas las actuales circunstancias, y no pensando en las chorradas habituales de los sevillanitos, que si nos vamos a quedar sin Rocío como nos hemos quedado sin cofradías, y si a lo mejor nos vamos a quedar sin Feria incluso en septiembre. Nos quedamos sin Feria, vale, sí, ¿y qué pasa? ¿Passssa algo? ¿Usted cambiaría la Feria por el final de la crisis? Yo, a pelo, como se hacían antiguamente los tratos en la Feria de Ganados de San Miguel, que es cuando piensan ponerla. Si la hay. Y si no la hay, pues es para preocuparse. Pero no porque nos quedemos sin alumbrado, sin «pescaíto» de la inauguración y sin jarras de rebujito, sino porque será señal de que esto va a peor, o por lo menos sigue igual. Yo no sé usted, pero a mí no me parece serio que con cerca de 19.000 muertos andemos pensando si va a haber Feria en septiembre o no. Más sevillana y antigua es la procesión de la Virgen de los Reyes, Protectora histórica de la ciudad, y no he visto a nadie preocupado por si el 15 de agosto va a haber procesión o no. Y si vamos a poder volver de los baños para pedirle las tres gracias a la Virgen, porque a lo mejor ni podemos irnos de vacaciones.

Hay en Sevilla un tiempo que este año, con «esto», ha desaparecido. Es un tiempo como civilmente litúrgico: «entre Semana Santa y Feria». Es para cuando se dejan las cosas que nos dan pereza o no nos interesa abordar:

-Mira, eso mejor lo vemos entre Semana Santa y Feria.

Pues ni Semana Santa ni Feria. Ni posibilidad de salir de casa para hablar con ese señor de lo que teníamos pendiente. Hablamos del paro, de la pérdida del PIB, de la gran depresión que nos espera, pero ¿cuántos negocios que se iba a tratar entre Semana Santa y Feria se han quedado sin cerrar? Algún economista despabilado quizá hasta podría cuantificar su coste. ¿No han dicho que la suspensión de la Feria en abril, que representa el 3 por ciento del PIB local, ha supuesto para la economía sevillana una pérdida de al menos 900 millones de euros? ¿Cuánta habrá sido la pérdida de estos negocios que no se hicieron entre Semana Santa y Feria y que quizá ya nunca se harán, porque todos, hasta la Santa Juana que remata la Giralda habremos pegado el barquinazo?

Coronavirus... Coro Navirus. Con lo bonito que era, antes de «esto», aquel tiempo de febrero en el que hablábamos del Coro... Dejuliopardo. Aquello, como las golondrinas de Bécquer, ay, no volverá.

-Pues sí que está usted optimista hoy, jefe.

-Pues esto es lo que hay. Y eso que no hemos empezado a hablar de las ruedas de prensa diarias del tío de la rebequita. Que ha vuelto a las andadas. A engañarnos. «España no se merece un Gobierno que le mienta», ¿se acuerdan?