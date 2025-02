Antonio Burgos: El Efecto Juanma

El hombre tranquilo. Dijo como los diestros antiguos ante los toros a los que habían visto bravura como para desorejarlos: «Dejadme solo». Juanma ha hecho en la campaña justamente lo contrario que su contrincante Espadas. El Juan vencedor, Bonilla, ha ido por un lado y ... el líder nacional de su partido, Feijóo, por otro; todo lo opuesto al derrotado Juan, Espadas, con una campaña donde no se ha quitado de encima a Sánchez ni se le ha caído de la boca el elogio de su desdichada política. A Espadas se le ha visto como una terminal andaluza del sanchismo, de ahí el batacazo del PSOE; mientras que Juanma ha aparecido en la campaña y en sus tres años de fructífero gobierno en San Telmo como un líder con voz propia, moderada, abarcadora de todas las tendencias, alejada de las tensiones internas de su partido. Moreno, con su mayoría absoluta que bate todas las marcas del PP en las anteriores consultas, gana en todas las provincias y dobla los resultados de 2018. ¿Ha consolidado en solitario su papel de buena gobernación en Andalucía o representa, además, el fin de un ciclo sanchista en toda España, que protagoniza ese Feijóo que no ha aparecido como una pegatina en su campaña?

Ha sido derrotado un neoandalucismo radical antiespañol y trasnochado que ha surgido hasta debajo de las piedras en los partidos radicales de ultraizquierda, mientras que la Andalucía de Juanma ha sido el otro andalucismo nada tópico de la eficacia en la gestión en favor de nuestra tierra, y en los peores momentos de la pandemia, la crisis económica y energética, la subida de precios, la inflación. Aunque hayan repetido en su contra el tópico falso de los recortes, su actuación decidida en Sanidad y Educación. Para mí que lo que ha funcionado ha sido el Efecto Juanma, más que el Efecto Feijóo, que intencionadamente no ha metido la cuchara en los asuntos de Andalucía; que Moreno ha sabido sacar adelante, como digo, en las peores circunstancias y con todos los elementos en contra.

De llegar al poder por una carambola de la suma de los partidos de derecha y centro-derecha en 2018, Juanma ha logrado su difícil y trabajadísima presidencia en solitario. Y romper el sentido de que Junta y PSOE eran la misma cosa que tenía la gente. Ya Junta y PP no han sido la misma cosa a los ojos de los andaluces, gracias, insisto, a la eficacia de la gestión. Ese ha sido el Efecto Juanma vencedor. Que desde Madrid puede considerarse con todo fundamento como un final de ciclo. No cabe duda de que en el voto al PP ha habido mucha crítica de la España silenciosa que ha visto cómo España ha ido a la deriva, cuando no a la destrucción de sí misma, con el entreguismo de Sánchez a los partidos radicales que tiene en su propio Gobierno sin que les pare los pies, y que tras previo pago de su importe, les conceda cuanto pidan a separatistas y filoetarras que lo mantienen en el poder. La bajada de voto del PSOE, con una Susana desaparecida en combate, ha tenido quizá mucho de protesta contra la desesperanzada deriva con que Sánchez lleva a España. (Y ya comentaremos que «Sevilla la Roja» es ya Historia.)