Publicado el 21 de marzo de 1981

Gusta Acracio de salir en los papeles, aunque no lo confiese, aunque aborrezca los periódicos y deteste la ideología que se comunica en ellos. Y me busca, y se deja ver, y se hace el encontradizo, porque se ... cree que me está convenciendo, y que conforme me deja sus respuestas que arrasan como una excavadora en un solar, me va convirtiendo y me va curando del mal sevillano que dice que tengo.

-¿Mal sevillano?

-Sí, el mal sevillano es una enfermedad. Creer que Sevilla es la medida de todas las cosas.

-Eso es un ideal casi renacentista...

-No, eso es un signo de pueblerinismo en el peor sentido de la palabra, Sevilla no es la medida de todas las cosas, sino todas las cosas sin medida, que es algo muy distinto. Para comprender Sevilla, Burgos, hay que aborrecerla como yo la aborrezco; hasta que no te dé asco y no te haga vomitar, no habrás comprendido a Sevilla... Pero no quería yo hablarte de esto, sino de un problema que tengo.

-¿Qué problema, Acracio?

-Que quiero dar un comunicado. Veo que todo el mundo da comunicados: el alcalde, el gobernador, los partidos, la Junta, las asociaciones de vecinos, los colegios profesionales... Yo ya no sé, Burgos, si Sevilla es una ciudad o es una suma de comunicados. Porque sabrás que hay mucha gente que se cree que la política es dar un comunicado. Y en cierto modo lo es. Un papel y palabras. Eso es la política. Un papel y unas palabras para que las lean otros que, a su vez, dan otro papel con otras palabras. La política, Burgos, se está convirtiendo en un club de correspondencia, el poder le escribe a la oposición como a una madrina de guerra, en papel de comunicado perfumado por fondos de reptiles y sueldos parlamentarios...

-Y entonces, ¿cómo quieres dar tú un comunicado?

-Por eso mismo. Quiero dar un comunicado para decir que estoy contra los comunicados. Que yo, que represento tan poco o más todavía que muchos que dan muchos comunicados, quiero dar un comunicado diciendo un texto muy breve: «Palabras, sólo palabras. Acracio detesta esta política de comunicados que se está practicando en Sevilla, en España y en la Humanidad». ¿A que queda bonito eso de Sevilla, España y la Humanidad?

-Te falta Andalucía...

-No te preocupes. Doy otro comunicado diciendo que no creo en Andalucía porque no busco colocación en la Junta, y asunto terminado... Otro día te explicaré que Andalucía es un invento...

-Pero ¿tú crees que servirá para algo el comunicado?

-Para mucho. Verás tú cómo alguien da otro comunicado sobre mi comunicado, o reúne por lo menos a la ejecutiva. ¿No te suena lo de ejecutiva a «ejecución», a reunión de verdugos? A mí me da miedo cuando me hablan de los ejecutivos y de las ejecutivas. Me parece que la política es la sombra de Caín otra vez...

-Entonces creo que lo mejor que haces es no dar comunicado alguno...

-No, tengo que darlo, porque lo decía mi maestro...

-¿Bakunin?

-No, El Pinto. Mi maestro es El Pinto, que era un ácrata; menos mal que aún no lo han descubierto los flamencólogos y no han dado un comunicado. Porque ya sabes que mi maestro El Pinto decía aquello de que la mancha de la mora con otra verde se quita... No habrá otro modo para destruir la política que usar los métodos de la política...