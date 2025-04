Antonio Burgos: El cambio climático es culpable

ENTRE el negacionismo y el supremacismo, vamos dados. Así que estaba aquel pueblo de Renania que ha visitado la Merkel con las carreteras cortadas por la inundación, los puentes rotos, las casas hundidas, las calles levantadas, el barro hasta las rodillas y los ánimos de ... sus vecinos por los suelos, cuando salió, muy suficiente, un alemán muy alemán, que muy convencido dijo ante el canutazo de la TV, delante de aquel desolador panorama que la partía el alma a cualquiera:

—Estas cosas antes solamente pasaban en los países pobres y subdesarrollados, pero que empiecen a ocurrir en nuestra Alemania es para preocuparse por el cambio climático.

Contrastaba, por cierto, este supremacismo alemán que tantos males trajo al mundo con Hitler, antes de Hitler y después de Hitler, con la de una pobre señora, desolada, que dijo entre las ruinas de la que fuera su casa:

—Sólo he venido para ver si salvo por lo menos las fotos de mis padres.

¿Qué hacemos? ¿Nos apuntamos al negacionismo del cambio climático o lo proclamamos como la suma de todos los males, en plan «Rusia es culpable» de Serrano Súñer? No es que yo sea negacionista del cambio climático, líbreme el cielo de la que puede arder en las redes sociales y la que me puede caer, pero me sospecha que de todo tenga la culpa el cambio climático.

¿Que, como cada verano, arden los habituales lotes de 500 hectáreas calcinadas en la España vaciada y en los montes sin limpiar por abandono de sus moradores, o por una colilla sin apagar que un insensato de botellón arrojó desde la ventanilla del coche? La culpa es del cambio climático.

¿Que, como verano también, arde media California y se inunda media Asia? La culpa es del cambio climático.

¿Que vienen los habituales tormentazos del verano que devienen en riadas, en las que el agua se lleva por delante lo que se construyó en ramblas y torrentes, porque ya se sabe que los ríos acaban siempre presentando la escritura de propiedad de todo cuanto les usurparon? La culpa es del cambio climático. -

¿Que en Écija hace 42 grados a la sombra y sale siempre el que, con esa calor, es capaz de freír un huevo sobre la acera recalentada? La culpa es del cambio climático. ¿Cambio climático que en Écija haga 42 grados a la sombra en pleno verano? Pues para los muy partidarios del fin de las energías no renovables, sí, eso es el cambio climático, los 42 grados de Écija. Que los ha habido siempre, ¿no, ecijanos?, pero que ahora viste más decir que es por las modernidades.

Y digo yo, que no soy negacionista del cambio climático, ni supremacista, ¿no podía venir un cambio climático en las tragaderas de los españoles que hiciera dimitir a Sánchez y convocara elecciones generales de una vez? Porque esto de querer acabar con España sí que es un cambio climático y un negacionismo de las libertades.