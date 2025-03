Tengo mi teoría sobre la animación del centro y las aglomeraciones de público en las calles donde luce el alumbrado de Navidad, en cuanto encienden las luces LED de las que no sabíamos que era una importante industria en Puente Genil. Para mí que los ... que forman aglomeraciones y colas, Tetuán en un sentido, Sierpes en el contrario, no van a ver sólo las luces de Navidad; van a ver el centro lleno de gente otra vez, después haya estado desde marzo solo y desierto como la boca del lobo, que daba miedo pasar por muchas calles, las de los establecimientos cerrados a decenas. No hay nada que nos guste más que una bulla. Una bulla nos anima. Una bulla nos desanima si no la hay. Ejemplo: las mañanas de los dos grandes madrugones, la del Corpus y la de la Virgen de los Reyes, la gente está entusiasmada de ver que haya muchísima gente. A la vuelta, los que no han ido preguntan a los que fueron:

—¿Había más gente que el año pasado? —Muchísima más. La misma pregunta podemos hacerla este año en el novelereo de las luces de Navidad sin espectáculo en la Plaza de San Francisco y sin «mapping»: —¿Hay más gente este año en el centro viendo las luces de Navidad? Pues yo creo que sí. Y por algo añadido a la clásica novelería sevillana: por el morbo de prohibición que tiene, que la ordenación del sentido de circulación peatonal para poder guardar las debidas distancias recomendadas contra los contagios. Hombre, estaría bonito que Papa Noel hubiera dado positivo y estuviera contagiando a decenas de noveleros en la contemplación de las luces navideñas. De todas las novedades de estas Navidades Covid, lo que más me llama la atención es la culminaciòn de algo que desde la Expo era consustancial con la bulla de Sevilla y la había cambiado: la valla. Esa Avenida partida en dos por una valla, con los que van para un lado por un sitio y los que vienen por el otro, me recuerda a algo que se inventó hace muchísimos años, antes de la Expo y de las proliferación de las vallas: la ordenación de los cruces de la Carrera Oficial por Sagasta o Cerrajería mediante una baranda que se ponía todos los años con los policías locales y que señalaba los dos sentidos de la circulación, para que no hubiera tapones en esas esquinas, con las cofradías dando paso unas veces a los peatones y viceversa. Se decía antes que la bulla era la fórmula de vertebración colectiva del sevillano. Que nadie tenía que enseñarnos cómo andar por las bullas, sobre todo en Semana Santa. Ahora vemos que, al cabo del tiempo, esa vertebración histórica y libre necesita unas ayudas importantísimas, una ordenación: las vallas. Ya no hay bulla sin valla. Mira que si la gente va al centro no a decir lo de «Esto está pressssioso» con las luces, sino a comprobar lo cívicos que somos con las vallas...

