Antonio Burgos: Ayer no...

Ayer no se anunció compra alguna de ninguna casa medio buenecita de La Palmera o sus alrededores para construir en su solar, ¿a que no saben qué? Pues una residencia de estudiantes.

Ayer no se informó de la adquisición de dos edificios contiguos en el ... centro para instalar en ellos, ¿a que no saben qué? Pues un hotel. De cinco estrellas, naturalmente.

Ayer no se enteró nadie de que tres hoteles, tres, que estaban cerrados por falta de clientela desde que empezó la pandemia y porque era una ruina mantenerlos abiertos, han abierto de nuevo sus puertas y ya tienen un número de reservas que no es que sea para tirar cohetes, pero al menos gastos sí que cubren.

Ayer no se cerró ningún establecimiento de la calle Cuna.

Ayer no se cerró ningún establecimiento de la calle San Eloy.

Ayer no anunció el Ayuntamiento la peatonalización de calle alguna.

Ayer no quitaron los adoquines de Gerena en ninguna calle en el comienzo de las obras para hacerla de «plataforma única» con grisácea losa de La Serena y por supuesto sin aceras y sin que puedan aparcar los coches.

Ayer no hubo nadie que presentara su dimisión en Vox de cargo alguno.

Ayer no se presentó proyecto alguno de Museo de la Semana Santa.

Ayer no se incluyó el Flamenco como asignatura obligatoria en la enseñanza secundaria.

Ayer no hubo nuevas peleas internas en el PP de Sevilla, con pérdida de puesto de los que les caen más simpáticos a la gente y ascenso de señores absolutamente desconocidos.

Ayer no vioajó a presentar en ciudad andaluza alguna su candidatura a la secretaría del PSOE y, por ende, a la presidencia de la Junta de Andalucía, el alcalde Juan Espadas.

Ayer no hubo ningún nombre nuevo que añadir a los que se pregonan como futuros candidatos a alcalde de Sevilla, como Antonio Muñoz, o como Juan Carlos Cabrera, o como Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Ayer no hubo ningún nuevo pueblo de la provincia cuyo alcalde sonara como candidato por el PP a la alcaldía de Sevilla; como si no hubiera en Sevilla militantes del PP suficientes como para tener que traerlos de los pueblos.

Ayer no hubo tampoco novedad alguna en el proyecto de las Atarazanas, que están muy bien como están ni andamos como para gastarnos millonadas en proyectos absolutamente prescindibles.

Ayer no hubo ningún sevillano con una brillante idea para celebrar la Feria de San Miguel como si fuera la de Abril.

Ayer no hubo nadie que no hiciera su chiste particular, a cuál más ocurrente, sobre el corte de coleta de Pablo Iglesias.

Ayer no se le ocurrió a nadie desempolvar un viejo proyecto municipal y presentarlo como nuevo y como suyo.

Ayer no se tiraron cohetes, pero se debieron tirar, al comprobar que de nuevo había cola en la Puerta del León para visitar el Alcázar.

Ayer no hubo dos salas distintas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se pronunciaran de forma diametralmente diferente sobre un tema igual.