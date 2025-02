Como el cuadrante que inventó Filiberto Mira, con los horarios e itinerarios «aproximados» de las cofradías en Semana Santa, pero en este caso sin que nadie recorte la hoja de ABC y se la eche al bolsillo, más que en todo caso a los fondones ... de la memoria, ahora que acaba este raro mes de julio sin Velá y sin novilladas de la oportunidad caigo en la cuenta de que este escribiente también se inventó una tradición. Y en algo tan tradicional como ABC nada menos, en las queridas Tres Letras: la antología de agosto. Para poder descansar como todo el mundo y no tener que andar angustiado con el artículo del día, me inventé hace ya unos cuantos veranos esta tradición. Volver a publicar artículos ya editados en este espacio al que los lectores pusieron generosamente «El Recuadro» y que comenzó siendo la continuación de una sección fundacional de ABC en 1929: el «Sevilla al día», que solía abrir las páginas de local, como una glosa de la jornada.

Hay quien, como el querido Pepe Moya (a quien le envío mis mejores ánimos), es tan generoso que recorta todos los artículos de esta antología agosteña y los va encuadernando año a año, lo que me da una vergüenza espantosa, porque cuando los veo me parece estar ante mis Obras Completas. En esa antología de agosto ha habido, evidentemente, clásicos, artículos que a petición de los lectores se han repetido más de un año. Que merecieron en su día algún premio que otro, como «Farol de cruz de guía», «Las manos del Gran Poder» o «Loz zapatitos del Niño». Y ha habido también, como en los antiguos programas de Radio Sevilla, «peticiones del oyente». Lectores que, nada más publicarse un artículo, al momento me han puesto unas letras, dándome los ánimos que se pueden imaginar: «Recorte el magnífico artículo de hoy y no deje de incluirlo en la antología de agosto».

Los de este año son, quizá, distintos. Son muy de las circunstancias que vive España: consecuencia del confinamiento. Verán. Una lectora me regaló unos tomos primorosamente encuadernados donde había reunido las hojas de todos mis artículos, desde que hice el debú sin caballos en el «Sevilla al día». En las angustiosas y tediosas horas del confinamiento del Estado de Alarma, he vuelto a hojear aquellos viejos artículos del «Sevilla al día» encuadernados por la lectora partidaria, y he pensado que podían ser algo nuevo en esta ya veterana antología de agosto. Donde hasta ahora han aparecido textos de las ultimas temporadas, pero no se los albores de la sección. Hablo de los últimos años 70 y de los 80 del pasado siglo. Hablo de una Sevilla que ya no existe, que los lectores veteranos evocan quizá con nostalgia y los más jóvenes no han llegado a conocer. ¿La «Sevilla del Recuerdo»? Pues sí. O el recuerdo de aquella ciudad del «Sevilla al día» donde gané mi mejor patrimonio: los lectores.

He vuelto a desempolvar aquellos artículos que no se encuentran en Internet, más que en la Hemeroteca Virtual de ABC, y he vuelto a vivir, como quizá haga usted en estos días agosteños, una ciudad que ya no existe más que me nuestro recuerdo o en la evocación de cuanto los más jóvenes han escuchado a sus mayores. Serán artículos, pues, con el valor añadido de un sabor de época, del testimonio de un tiempo ido, de una ciudad que ya no existe, de unos personajes que se fueron y han sido, ay, olvidados, a pesar de haber entregado muchos de ellos su vida entera a Sevilla. ¿Cómo saldrá el experimento? ¿Les gustarán a los lectores estos artículos casi históricos de La Colección de ABC? ¿No hubiera sido mejor hacer, como cada año, los experimentos con gaseosa, con artículos más recientes, de años más cercanos? No lo sé. Como verán, el primero que no sabe cómo va a salir esta arriesgada experiencia es el autor de aquellos artículos, entonces un chaval casi becario que andaba descubriendo Sevilla y aprendiendo, como sigue cada día, de ella. Si no les gusta el experimento, las reclamaciones no al maestro armero, sino a las tardes de confinamiento del Estado de Alarma, que eran muy largas y me dejaban mucho tiempo para repasar en aquella personalísima Colección de ABC el «Sevilla al día» al que sus generosos lectores le pusieron «El Recuadro de Burgos».