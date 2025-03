Antonio Burgos: La alcaldesa Gaya

PUES entre el covid de Antonio Muñoz y las incompatibilidades de Espadas como senador, han dejado el almanaque previsto para el relevo del alcalde completamente destrozado. Vamos, que van a tener que ir a comprar uno nuevo, por ejemplo esos con San Francisco Javier o ... la Virgen de Fátima que venden a la puerta de los mercados. Ni Espadas se fue cuando estaba previsto, sino antes, ni Muñoz tomará la vara de mando cuando se había programado, sino después. Espadas no se comió el turrón y veremos a ver si Muñoz se come el rosco de Reyes. Las fechas claves en la salida de Espadas del Ayuntamiento se han cambiado todas. Sólo ha quedado tal como estaba previsto tras la renuncia de Espadas, que a Soledad Becerril le han quitado la exclusiva de ser la única alcaldesa que ha tenido Sevilla. Accidental, por este accidente de la ley y de la pandemia, pero alcaldesa de todas, todas. Las circunstancias han sido completamente feministas, y vamos a tener a Sonia Gaya de alcaldesa por más tiempo del previsto. Esto de las alcaldías en funciones es algo insólito en la historia del Ayuntamiento. Que yo recuerde así a bote pronto, en el anterior régimen fue alcalde en funciones José Jesús García Díaz, sí, Pepito Caramelos, el alma de la Cabalgata del Ateneo. Y no me tomen muy al pie de la letra, pero me parece que el médico Rafael Ariza también fue alcalde en funciones, entre Juan Fernández y Fernando de Parias.

El problema es que a la alcaldesa en funciones que tenemos, a doña Sonia Gaya, no la conocía nadie. Y no es nueva en esta plaza ni debuta con picadores en el sillón al que renunció Espadas. Desde junio de 2017 a enero de 2019 fue consejera de Educación de la Junta. Ha ocupado diversas responsabilidades sindicales en la Unión General de Trabajadores, donde desempeñaba desde 2016 el cargo de secretaria de Institucional de UGT-Andalucía. Anteriormente, de 2013 a 2016, fue secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de este sindicato. También en FETE fue secretaria de Organización (2009-2013) y secretaria de Enseñanza Pública (2005-2009). También fue concejal de Educación en Castilleja de Guzmán entre 2007 y 2011. Y con Espadas era teniente de alcalde delegada del Área de Hacienda y Administración Pública. Pero no la conocía nadie. Y según comentaba Alberto García Reyes, no está desaprovechando la interinidad en la alcaldía y está vistiendo el cargo con empaque y dignidad. Las cosas de la política y de los protagonismos de las primeras figuras. Si a Sonia Gaya no la conoce casi nadie ni le suena su nombre como teniente de alcalde, también Antonio Muñoz, hasta que empezó a barajarse como sucesor de Espadas en la Alcaldía, era casi un desconocido para el común de los sevillanos. Que los sacas de los primeros cargos y no conocen a nadie. Espero que Sonia Gaya aproveche este interregno para placearse y ser conocida. Porque si Cabrera dicen que se va con Espadas a la batalla de la Junta, digo yo que el alcalde Muñoz necesitará un buen segundo, su propia «cuadrilla del arte».

