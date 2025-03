En etapas de crisis como la de ahora una de las propuestas recurrentes es la apuesta estratégica por la reindustrialización de Andalucía como palanca del futuro desarrollo económico de la región. La Comisión Europea creó al efecto un fondo para propiciar que las regiones con ... sectores industriales más débiles implementaran políticas que aumentaran el peso de la industria en el PIB. En la UE el sector industrial aporta de media casi un 20 por ciento de la riqueza de los países. En España la aportación baja al 16 por ciento y en Andalucía al 12. De ahí que los sucesivos gobiernos andaluces hayan puesto en marcha planes de fomento de la industria que eran sobre todo declaraciones de intención sin plasmaciones concretas. Ahora de hecho existe un documento avalado por los agentes económicos y sociales que encauza la estrategia que se debe seguir para apoyar desde lo público el desarrollo de un sector clave.

Viene esto a cuento de la delicada situación de la aeronáutica andaluza, que ha reducido su carga de trabajo un 40 por ciento por la crisis de las aerolíneas motivada por la pandemia. La aeronáutica es uno de los subsectores con mayor peso en la estructura industrial de Andalucía. Empresas como Alestis y Airbus, que cuentan con 1.200 y 6.200 empleados en Andalucía, han anunciado despidos tras desplomarse sus previsiones de ingresos. Si no se prorrogan los ertes y no se arbitra un plan de ayudas millonarias para evitar despidos algunas de las principales compañías pueden no superar el bache del otoño, lo que afectaría a la cadena de suministro, pequeñas empresas sin capacidad financiera para soportar una crisis demasiado larga.

Es mucho lo que nos jugamos en los próximos meses. El sector aeroespacial andaluz genera 14.500 empleos directos y 36.250 indirectos en 130 empresas que facturaron casi 3.000 millones de euros en 2019. En Francia y Alemania los planes integrales promovidos por el Gobierno han permitido rescatar a Lufthansa y Air France como primer paso para impedir el desmantelamiento del sector. En el caso de España, muy especialmente de Andalucía, es necesaria la suma de todos los actores implicados para que la reindustrialización de la región no se convierta en un sueño imposible. Otro más.

@aybarrapacheco