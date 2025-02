Organizaciones médicas y sociedades científicas han respaldado públicamente durante la pasada semana la carta suscrita por veinte eminentes expertos nacionales en la que solicitaban una auditoría externa e independiente sobre la gestión de la pandemia en España. El baile de cifras y los números contradictorios ... que publican los organismos oficiales, el ocultamiento de una parte de los fallecidos o la falsificación de un comité de expertos que supuestamente asesoraba las decisiones del Mando Único son algunos de los errores de bulto que impiden conocer con precisión la propagación real del virus, un dato imprescindible para realizar un diagnóstico correcto de la situación. Los científicos españoles más notables tienen serias dudas sobre la capacidad operativa de la gobernanza, el asesoramiento técnico y la toma de decisiones adoptados para contener el virus. De ahí que hayan solicitado la colaboración a la comunidad internacional a través de la prestigiosa revista médica británica «The Lancet». La escalada de los rebrotes registrada desde mediados de julio ha convertido a España, de nuevo, en el país de Europa Occidental más afectado por el covid-19. El hecho cierto de que hayamos pasado de la gestión de un Mando Único que lo controlaba todo a diecisiete centros de decisión autonómicos que carecen de instrumentos comunes y de coordinación estatal agrava aún más la gestión de la pandemia. El Gobierno del vacante Sánchez, cuya gestión ha rozado lo catastrófico en consonancia con las cifras registradas en los distintos campos de actividad, decidió lavarse las manos una vez superada aparentemente la etapa más crítica. Ahí lo lleváis, sentenciaron. Y el problema que se barrunta cuando nos acerquemos al otoño ha desatado la incertidumbre general entre la ciudadanía.Es cierto que los datos que conocemos en la actualidad no pueden compararse a los de finales de marzo. Por ejemplo, en Andalucía, una de las comunidades que mantiene su índice de contagios por debajo de la media nacional, se contabilizaron ayer 171 hospitalizados frente a los 2.700 que estaban ingresados en la última semana de marzo. Pero no es menos verdadero que el incremento progresivo de los positivos de la última quincena no se explica sólo por el número creciente de tests realizados en toda España. Algo se está haciendo rematadamente mal y los «palos de ciego» que las distintas autoridades sanitarias improvisan cada semana no evitarán un destrozo aún mayor del que ya se ha causado. @aybarrapacheco

