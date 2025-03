SOY consciente de que oponerse en las actuales circunstancias a la eutanasia es ir contracorriente. Precisamente por ello escribo este artículo. Es alarmante cómo la sociedad española acepta sin más las propuestas de la cultura de la muerte. La pasada semana el Gobierno ha sorteado ... en el Congreso el veto del PP y VOX a la Ley de Eutanasia, que, entre otras cuestiones, rechaza reemplazar el suicidio asistido por una mejora de los cuidados paliativos. Los partidarios de la eutanasia invocan siempre a las muertes dignas, las que garantizan precisamente las unidades de dolor que suministran cuidados paliativos a sus pacientes, como supremo argumento del buenismo universal. Como si hubiera muertes indignas. Como si en España no murieran al año alrededor de ochenta mil personas sin medios hospitalarios adecuados para atenuar el dolor del último trance, según datos de la Universidad de Navarra. Es precisamente ese déficit de atención hospitalaria el que deberían corregir si de verdad pretenden que la muerte sea un fenómeno natural y lo menos doloroso posible.Pero en el fondo de la voluntad de los promotores de la Ley de Eutanasia, entre los que me consta que hay gente de buena fe que cree defender los derechos humanos, está la cultura del descarte, tantas veces denunciada por el Papa Francisco. Los viejos sobran porque además de ser un factor de desestabilización del presupuesto de la Seguridad Social y de la Sanidad Pública no suelen votar a los nuevos partidos populistas y, además, son un coñazo. Las muertes masivas en las residencias de ancianos durante la pandemia demuestran hasta qué punto nos hemos anestesiado ante el dolor de los mayores. Hay demasiados jóvenes que no se imaginan que algún día dejarán de serlo y que parecen ignorar que la experiencia es un grado.Pero el día en que ya no sean tan jóvenes tal vez descubran que la vida es además de un derecho, el primero de todos, el don más maravilloso que poseemos. La vida hay que disfrutarla. O sea, vivirla. Incluso en la decadencia física, en el dolor, hay siempre de fondo una luz que nos alumbra. Todas las personas por el mero hecho de serlo llevan incorporada la dignidad desde su nacimiento, tanto en la hora de la vida como en la de la muerte.@aybarrapacheco

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión