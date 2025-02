El trueque que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofreció el viernes a las comunidades autónomas es tan ruinoso como desvergonzado. Les invitó a rebajar el objetivo de déficit a cambio de no pagarles la cantidad recaudada y no devuelta del IVA de las ... autonomías, que asciende a 2.500 millones de euros. Un atraco. En el caso de Andalucía, sí nos olvidamos de los 4.000 millones que Montero reclamaba a Rajoy cuando era consejera de la Junta, la deuda sólo del IVA es de 537 millones que nos han birlado. No es extraño por tanto que el Gobierno Andaluz mantenga el propósito anunciado por Juanma Moreno de denunciar a Hacienda ante los tribunales.

El Consejo de Política Fiscal en cuyo seno realizó Hacienda su propuesta de trueque llevaba dos años sin reunirse. La urgencia para cambiar el actual modelo de financiación autonómica, que no computa para el reparto de fondos a 220.000 andaluces (800 millones anuales), se acabó cuando Sánchez y sus aliados populistas e independentistas lograron echar a Rajoy a través de la moción de censura. Desde entonces ni siquiera se había convocado una nueva reunión. La del viernes se celebró justo un día más tarde de que Pedro Sánchez se reuniera de jefe de Estado a jefe de Estado con el inhabilitado Torra. De hecho los catalanes mandaron al Consejo Fiscal a un alto funcionario y los vascos y los navarros, que conservan los privilegios de los fueros, ni siquiera tuvieron que asistir. De esta manera quedan formalmente constituidas las dos Españas: La de las comunidades ricas que tienen trato y financiación preferencial y la de las pobres, de la que Andalucía forma parte de pleno derecho. La igualdad entre los españoles, aquella vieja aspiración del Partido Socialista, ha pasado a mejor vida con la complicidad de los propios dirigentes del PSOE andaluz. Con todo, lo más llamativo de esta secuencia interminable de mentiras encadenadas es el adormecimiento de la sociedad civil, que contempla sumisa cómo la humillan mientras Pablo Iglesias advierte sobre la necesidad de que los españoles se movilicen contra la extrema derecha. Esta vez no nos podrán reprochar a los medios independientes que no denunciamos la impostura de un gobierno que ha renunciado a que la ley sea la directriz suprema del estado democrático de derecho. Andalucía, de la que han vivido casi cuarenta años varías generaciones de socialistas, sufre los peores episodios de discriminación social, política y económica ante el silencio cobarde de los que se han envuelto durante décadas en su bandera para defender sus intereses particulares. @aybarrapacheco

