AHORA que Díaz Ayuso ha decidido confinar en sus barriadas a 850.000 madrileños por el elevado índice de contagios detectado en sus distritos hemos descubierto que los confinamientos son perversos. Ninguno de estos manifestantes convocados ayer frente a la Asamblea de la Comunidad de ... Madrid por Podemos y Más Madrid había mostrado hasta ahora su oposición al estado de alarma y el posterior confinamiento general decretado por Pedro Sánchez. Pero esta vez es distinto. Porque ahora las restricciones de la movilidad se deciden en base a criterios segregadores y discriminatorios, como el índice de contagiados por cada cien mil personas, sin comité de expertos con nombres y apellidos y sin que los nuevos «cayetanos» pongan en riesgo la salud, la salud pública naturalmente.Como consecuencia de todo está claro que hay que proclamar la III República, aunque la aritmética demuestre que los apoyos parlamentarios del bloque que hizo prosperar la moción de censura contra Rajoy no alcance ni de lejos los tres quintos de las Cámaras que son necesarios para cambiar la Constitución. ¿Como pretenden entonces derribar la Monarquía parlamentaria? ¿Con movilizaciones callejeras? ¿Con un golpe de Estado? ¿Por qué no nos lo explican ahora que España es un dechado de transparencia en el que se desconoce hasta el número de fallecidos por la pandemia?Cincuenta y cinco sociedades científicas reunidas este sábado en nuestro país, las mismas sociedades que han solicitado sin éxito que se realice una auditoría externa e independiente para analizar, y en su caso corregir, la gestión española de la pandemia, han clamado de nuevo por que las medidas contra el virus se basen en criterios sanitarios y no de conveniencia política. Los científicos han pedido que se coordinen las decisiones entre las distintas administraciones y se guarde la debida lealtad entre partidos políticos e instituciones para que el objetivo principal de la lucha contra la pandemia sea el interés general. Del mismo modo, han apelado a que se haga acopio de una reserva de material estratégico en prevención de la expansión del virus. Los científicos no han dicho nada de la Monarquía ni de la República ni de los confinamientos segregadores, algo que por lo visto no creen que guarde relación con el avance de la pandemia, por increíble que parezca. En España se ha hecho siempre poco caso a los científicos, que mayoritariamente se tienen que marchar fuera para continuar con sus investigaciones. Pero en los tiempos actuales el desinterés se ha transformado en animadversión hacia lo que dicen y lo que representan, no vaya a ser que pongan luz en la oscuridad del maremágnum de datos incompletos y manipulados con los que pretenden soliviantar a diario a la ciudadanía.@aybarrapacheco

