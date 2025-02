La sobreprotección de los hijos es uno de los grandes atrasos de mi generación. Cuando yo era pequeño me tiraba a la calle sin teléfono móvil para jugar al fútbol sobre el asfalto, a la lima, al trompo, a las bolas... La única condición que ... me ponían mis padres es que cada hora en punto les diera una voz por el balcón. Mi madre se asomaba a comprobar que no me había hecho ninguna brecha y a partir de ese momento tenía otra hora más de libertad para retar a cualquier banda del barrio a una batalla de naranjazos o a una pachanga que sólo tenía una regla: aunque uno de los equipos estuviese goleando al otro, cuando el dueño del balón se tenía que ir, el que marcase ganaba. Sin embargo, los niños de ahora no salen solos al parque porque nos parece muy peligroso y preferimos que jueguen a la Play en el salón. Creemos que así los estamos protegiendo, pero esa burbuja, al contrario de lo que pensamos, es el peor daño que les podemos hacer. La chavalería actual juega al fútbol con un mando y, cuando lo hace de forma real, lleva equipaciones caras, tiene un entrenador y se somete al criterio de un árbitro. No saben lo que es autorregularse, llevarse bien de forma natural, sin adultos intermediando. Todo está siempre en manos de terceros. Incluso hay padres que agreden a profesores porque sus niños lloran al llegar a casa. Pero nada de esto sirve para alejarles del peligro. En cualquier juego en línea de la Play participan desconocidos que pueden ser mucho más nocivos que los que en nuestra época aparecían por las plazoletas. Sin embargo, creemos que están a salvo de los malvados gracias a la distancia que da la pantalla de un aparato a nuestra condición de superpapás. Esta misma idea ha comenzado a trasladarse a la Educación. Muchos padres pensamos -sálvese quien pueda- que la vuelta al colegio es un riesgo para nuestros niños. Y yo creo que esto es un síntoma palmario del egoísmo que nos asuela. No los estamos protegiendo para liberarlos de la maldad ajena o del virus, sino para que nosotros podamos tener una vida más cómoda. Para huir del miedo. Hemos olvidado una enseñanza básica de nuestros padres y abuelos: el amor a los hijos está por encima de todo y se basa en saber anteponer su educación, tanto la que nosotros le ofrecemos como la que ellos adquieren equivocándose solos, a nuestros temores. Por eso es apocalíptico el debate de la vuelta al colegio. Nada les hace más vulnerables que la protección extrema. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es enseñarles que el colegio es una inversión de futuro, que por una pantalla jamás se aprende lo mismo que con los cinco sentidos y que el Covid es lo suficientemente peligroso como para que sean responsables en clase y cumplan las medidas sanitarias con la misma disciplina con la que tienen que estudiar. Es absurdo que les hagamos nosotros los deberes, porque así lo único que aprenden es que ya vendrán sus padres a sacarlos de sus líos, y que mientras nos oponemos a que vuelvan a clase los llevemos a comer pizzas con los amigos. Si de verdad los queremos tanto, pensemos más en ellos y menos en nosotros.

