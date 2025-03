La conversión de Susana Díaz al sanchismo es una de las metamorfosis más abracadabrantes que se conocen. Si Kafka la hubiese conocido, habría escrito la transformación de Gregor Samsa en insecto tomando influencias literarias de esta transfiguración política tan misteriosa. No es que ahora Susana ... sea la mayor aduladora de Pedro Sánchez, es que para congraciarse con su jefe después de haberlo querido matar sin éxito se ha hecho también antisusanista irredenta y ahora critica todo lo que ella dejó hecho en Andalucía. Es decir, no se trata sólo de alabar al que fuera su enemigo, sino de vituperar con furia a quienes en el pasado quisieron derrocarlo porque así acredita su supuesta lealtad absoluta al que manda, del que depende su pan de mañana. Es una estrategia fría que sólo tiene un punto débil: que la mayor enemiga a la que hay que combatir ahora fue ella misma. Así que Susana está poseída por un insólito trastorno de la personalidad que consiste en la autoaniquilación política para lograr la supervivencia en el partido. Es un poco lío, la verdad, porque hay que carecer de valores para entenderlo. Pero con algunos ejemplos se capta mejor.Un buen caso es el de la Educación. Susana está reclamando que se baje la ratio en los colegios y acusa a Juanma Moreno de estar «poniendo en peligro» nuestras vidas. No se conocía en la política española un nivel de autocrítica tan alto. La ratio actual la dejó ella, que pasará a la historia como la presidenta de las caracolas. También es muy honrada Díaz cuando lamenta el cierre de los centros de salud en verano, una medida que se decretó durante su gobierno. Susana está machacando a Susana. Y no sólo lo está haciendo tumbando toda su gestión en la Junta, sino negando incluso cualquier cosa que pudiera haber hecho bien. Por ejemplo, cree que en Andalucía el virus ha sido menos letal porque el PP ha tenido mucha suerte, no porque el sistema sanitario andaluz haya funcionado bien. Dios me libre de pensarlo, pero a veces parece que Díaz estuviera deseando que la pandemia arrase a los andaluces para poder meterse con el gobierno. Seguro que no es así porque ya sabemos que ella está muy comprometida con los ciudadanos y apenas tiene tiempo de interesarse por las cuestiones internas del partido, pero hay días en los que su entrega es tal que, quizás por cansancio, su sanchismo resulta diabólico. Está tan metida en el proceso de conversión a la religión contraria que no ha tenido tiempo de convencer a Juan Espadas para que coloque a su gente en el Ayuntamiento y le ha dejado el camino expedito a Gómez de Celis, su viejo enemigo y actual hermano del alma, para que reparta trabajo por las agrupaciones socialistas. Y tampoco ha tenido un minuto para frenar a los críticos en Coria, Carmona, la Sierra Sur... porque la primera crítica ahora es ella. Esa es la gran novedad de su metamorfosis, que suprime la memoria. Susana ya no tiene pasado. Es una política absolutamente kafkiana.

