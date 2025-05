Alberto García Reyes: El síndrome del vodka

La invasión de Ucrania no merece explicaciones geopolíticas, es simplemente obra de un profeta majadero

El 'mandibuleo' del director del Servicio de Inteligencia ruso, Serguei Naryshkin, ante el examen inquisitorial de Putin durante el debate para declarar la independencia del Donbás es un resumen de la pulsión estalinista del superhombre de la Plaza Roja. El ímpetu tiránico del viejo agente ... del KGB sigue las mismas pautas que el de los grandes sátrapas de la historia: la omnipotencia de los desalmados sólo se alcanza a través de la humillación, no ya al pueblo, esa nebulosa tan remota para los inquilinos del palacio, sino a sus propios colaboradores. El titubeo de Naryshikin en el atril del Kremlin cuando Putin le hacía preguntas sobre su postura con respecto a las repúblicas de Lugansk y Donestk emana del pavor, no de la falta de certeza. A la primera cuestión respondió que apoyaba la anexión de estas provincias a la federación rusa. Cuando Putin le corrigió —«eso no es lo que estamos debatiendo, estamos hablando de si reconocemos su independencia o no»—, el jefe de los espías rectificó como un papagayo: «Apoyo la propuesta de reconocer su independencia».

El tirano necesita ser despiadado con su propia cohorte para gravitar sobre la masa y pastorearla desde la superioridad, sin contacto con ella. Ninguna herramienta a lo largo de la historia de la humanidad ha sido tan eficaz para subyugar al pueblo como el miedo. Y esta vejación al director de la Inteligencia rusa en los días previos al bombardeo de Ucrania ha sido difundida desde Moscú con ese único fin: demostrar que Putin es implacable y al mismo tiempo condescendiente, que puede acabar con quien le dé la gana sin perder la sonrisa, dando un recital de conmiseración que sus siervos han de agradecerle. Todo ello, por supuesto, para salvar el mundo. Porque el dictador no sólo tiene la razón suprema, también está en posesión de la más alta condición filantrópica. El opresor actúa por altruismo, convencido de su cimera magnanimidad y de su unción mesiánica. Putin padece el complejo de dios y el síndrome del vodka. Se cree un profeta, de ahí su capacidad para ordenar la guerra e irse a dormir profundo, y se abastece de la fogosidad patriotera de su gente, ese atávico jingoísmo soviético que necesita devorar repúblicas a la misma velocidad que bebe agua de fuego. Esa estampa del iluminado Vladimir hostigando a su jefe de espionaje en presencia del resto de miembros del gobierno pasará a la historia como la del aplauso furibundo de los funcionarios del partido a Kim Jong Un al entrar en la sala de reuniones, en la que todos se vigilaban entre sí para ver quién era el primero en dejar de batir las palmas. El 'mandibuleo' de Naryshkin ante el cacheo de Putin es tan denigrante que incluso tiene un aire cómico. Y sobre todo ilustra con precisión la perversión con la que el ruso todopoderoso y altísimo gestiona su omnisciencia de visionario majadero. Para entender lo que está pasando en Ucrania no son necesarias las explicaciones geopolíticas, económicas o históricas. Basta con ver cómo farfulla Naryshkin y se le afloja la quijada cuando su bienhechor le perdona la vida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión