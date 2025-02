Alberto García Reyes: Roma no paga traidores

Cuando la Unesco distinguió al flamenco como una de las grandes manifestaciones culturales del mundo, el maestro Enrique Morente se lo tomó con absoluta naturalidad: «Ahora nos han nombrado Patrimonio de la Humanidad, pero la Humanidad siempre ha sido patrimonio del flamenco». Con Itálica pasa ... lo mismo. La ciudad en la que nacieron los emperadores Trajano y Adriano es uno de los grandes vestigios romanos del mundo, por eso estamos obligados a tratarla mejor, con Unesco o sin ella. Durante muchas décadas, la que fue la primera urbe romana de España y primera fuera de lo que hoy es Italia ha sido maltratada por las administraciones. Los expolios han sido constantes hasta la segunda mitad del siglo pasado y actualmente es imposible adivinar que tras la valla del recinto está uno de los grandes asentamientos del imperio romano. Una gasolinera en la puerta de acceso, varios solares con escombros alrededor, una deficiente vigilancia y, sobre todo, una indecente accesibilidad lastran el esplendor del terreno en el que se asentó Publio Cornelio Escipión el Africano. Itálica no está en las guías oficiales de viaje de Sevilla. Los turistas no pueden llegar en transporte público porque apenas existen conexiones con Santiponce. Hay una paradoja difícil de soportar: su anfiteatro fue uno de los más grandes de su época, finales del siglo I, con capacidad para 25.000 espectadores, un aforo que con el número actual de visitantes al recinto sólo se llenaría cinco días al año. Itálica carece de un plan serio de divulgación y durante décadas la Junta de Andalucía la ha olvidado en su presupuesto, por lo que la conservación de algunos espacios y el progreso en las excavaciones arqueológicas es deplorable.

Pero la aspiración de la ciudad romana al reconocimiento de la Unesco tiene también una parte hermosa. Ha sido la sociedad civil, concretamente la plataforma Civisur y la mecenas Concha Cobreros, la que ha impulsado esta candidatura. Porque Sevilla no es tan indolente como a veces pensamos. Son indolentes los políticos, no los ciudadanos. Esta es una tierra en la que el patrimonio que se ha conservado en mejor estado, tanto material como inmaterial, es el que jamás ha dependido de las administraciones públicas. La plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería es el ejemplo más ilustrativo junto con las grandes tallas de la Semana Santa. Por eso el impulso de Civisur para alcanzar en la cumbre de París de 2023 el reconocimiento de la Unesco a Itálica como Patrimonio Mundial es una conquista imperial. Porque es un empeño sevillanísimo; porque, como diría Morente, la Humanidad ya lleva dos milenios siendo patrimonio del pueblo en el que nacieron dos emperadores de Roma; y porque después de tanto maltrato se confirma el aserto latino 'Roma traditoribus non praemiat'. Roma no paga traidores.