Alberto García Reyes: La playa de Sierpes

Los tontos de capirote —viva Paco Robles— estamos divididos con la Semana Santa de 2022. No hablamos de otra cosa en los corrillos de la orilla de Matalascañas, que es el templo de las tertulias cofradieras por antonomasia. El verdadero capillita aprovecha el verano para ... pensar cómo se puede mejorar la carrera oficial, si habría que reformar el paso, si conviene llevar este año el cristo al IAPH... Pero este año hay un tema principal de conversación en las sombrillas: ¿tiene que haber un plan be para la próxima Semana Santa por si la pandemia no permite sacar las cofradías como se han sacado toda la vida en Sevilla? Unos tontos dicen que sí, otros tontos decimos que no y luego están los tontos que dicen las dos cosas a la vez según les vaya interesando, esos tontos que se creen los dueños de la sevillanía. En todas las hermandades hay un tonto que presume de quitar y poner hermanos mayores y que amenaza con reventar el cabildo como no se haga lo que él quiere. Y si ayer insistía en que había que ponerle la túnica lisa al Señor, mañana será el máximo defensor de la túnica bordada. Su opinión no es nunca una o la otra, es exactamente la contraria de quien le haya denegado la vara en la presidencia. Por lo tanto, en las discusiones playero-cofrades hay este año tres posiciones: los que creen que hay que salir el Domingo de Ramos aunque sea en andas, los que piensan que sólo hay que salir si se pueden cumplir las condiciones tradicionales y los que depende de quien tome esa decisión estarán a favor o en contra. Y lo mismo pasa con las sillas de la calle Sierpes. El Consejo ya ha anunciado que quitará mil asientos para poder adaptar esa zona de la carrera oficial a las medidas de seguridad. Unos dirán que ya era hora porque aquello es una ratonera y otros defenderán su abono alegando que se va a eliminar un ritual que se ha transmitido de padres a hijos cuando viene un paso, el del cierre de sillas de la primera fila e inmediata apertura cuando termina de pasar la banda. La costumbre es una garantía de seguridad. Pero la posición más interesante es la del tercer tonto de capirote, el que critica al que ha tomado la decisión, no la decisión, y dice lo opuesto de lo que pregonaba antes sólo por machacar a su enemigo. Admito que de todos los tontos, este es el que más me apasiona. El navajero, el capo, el que critica todo lo que no le hayan preguntado a él.

Los tontos más normalitos solemos esperar a que el vacilón se vaya a ponerle la crema al niño para dar nuestra opinión, que a veces nos puede llevar al ardor, pero que nunca nos quita el sueño porque, a diferencia del capirotero altivo, no nos va la vida en eso. Yo en esto de las sillas de Sierpes veo lógica la reducción, aunque me gusta el rito de las sillas recogidas y los niños tocando las canastillas. Y en lo del plan be para el año que viene también lo tengo claro: o todo, o nada. Pero yo soy un tonto muy corriente, de los de tramo medio y cirio, de los que cuando hablan los sanedritas de la vara prestada y la silla de gañote nos damos un bañito.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión