Ha tenido que venir la CNN a convencernos de que los andaluces no somos unos seres vagos y caóticos que cobramos el PER y jugamos al dominó. Las imágenes de la cadena británica en las que se muestra un orden cartesiano en la playa de ... Chipiona para combatir los contagios del coronavirus han dado la vuelta al mundo sólo unos días después de que la bulla para celebrar el ascenso del Cádiz abriera todos los telediarios nacionales. En una semana hemos pasado de ser unos insensatos indomables a dar ejemplo. Es nuestro sino. El tópico dice que los andaluces nunca tendremos término medio. Y es probable que no exista un estereotipo más falso que este en todo el planeta. Incluso más engañoso que el de la exquisita cocina francesa o el de que en Colombia todo el mundo se dedica al tráfico de cocaína. Decir que los andaluces somos unos festeros es una mentira insoportable y el Covid servirá para demostrarlo. Por ejemplo, cuando en Sevilla se suspendió la Semana Santa, las televisiones nacionales hicieron un gran despliegue en busca de algún cofrade que dijera que esto era el fin del mundo. Sólo se encontraron al hermano mayor del Gran Poder, Félix Ríos, explicando que una hermandad hace muchas cosas más que sacar pasos a la calle. Luego, cuando se suspendió la Feria, rastrearon toda la ciudad para grabar fiestas improvisadas y sólo pudieron retransmitir a cientos de familias cumpliendo a rajatabla el confinamiento en sus casas, donde pintaron pañoletas y celebraron el Alumbrado de manera simbólica. Sin embargo, cuando en Pamplona suspendieron los Sanfermines salieron varios corredores en los informativos andando por la calle Estafeta y llorando mientras lamentaban la tragedia. Y en las playas de Santander se han visto imágenes de la inmensa fiesta que montan los jóvenes por la noche. Pero allí estas noticias son excepciones. En Andalucía son muestras del nuestro rutinario cachondeo.

Es muy difícil zafarse de los sambenitos que nos colocan desde fuera, sobre todo porque a veces nosotros somos los primeros en contribuir a su consolidación. Claro que hay andaluces vagos que cobran una paguita. Negar eso es absurdo. Pero no creo que el porcentaje de desordenados sea superior aquí al de Aragón o La Rioja, como tampoco habrá más rácanos en Cataluña que en Jaén. Por eso la imagen de Chipiona tiene un valor impagable. Ni el anuncio más caro diseñado por la Consejería de Turismo habría conseguido jamás ese impacto porque las idealizaciones nunca pueden superar a la realidad. Los gaditanos arrastran una fama de anárquicos, vividores e indolentes que no encaja con el orden chipionero. Pero resulta que mientras que en la Barceloneta hay un barullo que fomenta la expansión del virus, en la playa de Regla hay una organización modélica. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar de una vez por todas en la creación de otro tópico andaluz: aquí la mayoría de la gente es responsable y sale a la calle con mascarilla, no vestida de flamenca.

