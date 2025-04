Alberto García Reyes: Maratón para aparcar

Sevilla es una ciudad inaccesible. Incómoda. Desbordada. El sol de este fin de semana ha provocado una eclosión callejera propia de las fiestas mayores que ha servido para demostrar la desesperante falta de infraestructuras. Los participantes del maratón, que han llenado los hoteles y los ... veladores, han puesto en evidencia los deficientes servicios públicos y la flagrante inclinación de la ciudad al turismo. Pero sobre todo han destapado la falta de aparcamientos. Si relato lo que me pasó no hará falta cebarse en la denuncia.

Yo estaba invitado a un bautizo en San Vicente el sábado a las cinco de la tarde. Pensé, iluso de mí, que lo más fácil sería ir directamente al aparcamiento de El Corte Inglés en la Gavidia. A las cuatro y media de la tarde, aún con media hora de ventaja, me vi atrapado en el laberinto de calles que dan a la entrada del parking, donde una hilera de coches hacía cola pacientemente sin opción de abandonar la espera. Después de 20 minutos para llegar hasta el acceso, el cartel estaba en rojo: «completo». No había otra que salir hacia la derecha por Virgen de Buenos Libros para girar luego a la izquierda y tomar Alfonso XII. «No pasa nada», me dije. Al final de la calle está el aparcamiento de Plaza de Armas. Mientras esquivaba peatones que deambulaban por el pavimento, patinetes dislocados, bicicletas en dirección contraria y bares atestados, pude mirar la hora. Las cinco menos cinco. Iba justo, pero aún a tiempo. Pero, oh sorpresa, el de Plaza de Armas también tenía el cartelito rojo y una cola criminal. «Como ya no voy a llegar puntual, voy a buscar sitio donde sea», fue mi siguiente reflexión. Tomé la calle Torneo (cero aparcamiento al aire libre) y luego la Ronda Histórica. Lleno absoluto en el aparcamiento del Valle y en el de los Jardines de Murillo. Bueno, paciencia. Aún me quedaban los de la Avenida de Roma, el Paseo Colón y el Mercado del Arenal. En toda esa zona había gente hasta subida en los naranjos. Qué barbaridad. Y, por supuesto, todos los aparcamientos tenían también el cartelito rojo y una hilera de coches infinita esperando su turno. Eran las cinco y media. La niña ya estaba en la pila de San Vicente con toda seguridad. Pero las circunstancias no me derrotaron. Me decidí a callejear por el centro por si tenía suerte. Entré por la calle Águilas hasta el convento de San Leandro. Nada. Seguí hacia la Alfalfa. Nada. Bajé luego por la plaza de San Pedro. Ruina. Pero ahí se me encendió la bombilla. Seguro que en los parkings de Escuelas Pías o Santa Ángela hay sitio. A moral no hay quien me gane. Giré a la izquierda en el semáforo de San Pedro porque es obligatorio, pero observé desde ahí el cartelito rojo de Escuelas Pías. Y cuando me había metido en dirección a las Setas para girar en Santa Ángela, el rótulo «Completo» y la cola de coches pitando desesperados me desoló. Para colmo, como estaba atascada esa calle, que es la única que tiene salida por ahí, tiré hacia adelante para girar en Orfila y justo en la Encarnación me paró la Policía Local. «¿Está usted acreditado para pasar por aquí?». Total, que después del maratón para aparcar me fui a mi casa y pedí un taxi. Del bautizo ni hablamos.