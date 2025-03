La frase es de Carmen Calvo, la que dijo que el dinero público no es de nadie, para justificar el trompazo del Gobierno con su plan de guindarle el dinero a los ayuntamientos: «Es el juego absurdo de la política». Por fin una verdad. Este ... tacticismo partidista es pueril porque sus actores están en la pubertad intelectual. Calvo tiene razón. Jugar al Monopoly en el Congreso es un desastre porque allí los billetes son reales, incluso los que no son de nadie. Y papá Estado ha querido abrir las alcancías de sus hijos porque es un desarrapado. La política, que antiguamente fue un arte que escogía a los mejores estilistas del pensamiento y la palabra, es hoy un juego de vanidades surrealistas en el que los participantes han aprendido antes las trampas que las reglas. Ha sido sustituida por el politiqueo. Es tan absurdo este pasatiempo, como bien dice la vicepresidenta, que por mantenerse en la partida Pedro Sánchez ha dado el pésame a Bildu por el suicidio de un etarra en la cárcel, ha evitado que Podemos explique en la cámara el trajín de sus cuentas mientras exige que dé la cara el PP cuando se conoce cualquier pesquisa en contra, ha acusado a la oposición de atacar la Constitución porque bloquea los nombramientos en el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo... Tan absurdo es este divertimento que en Andalucía Susana Díaz ha llegado a reprochar al presidente de la Junta que está «poniendo en peligro la vida de los andaluces» con la vuelta a los colegios. Los líderes políticos contemporáneos son unos cafres. Sánchez no le dice la verdad ni a su almohada y es un enganchado del poder. Iglesias tiene menos palabra que Harpo, por hacer una comparación marxista, y es tan grueso en su verborrea que parece su propio imitador. Casado es una hojilla de papel que el viento va dejando cada día en una esquina distinta. Abascal es un vándalo de la dialéctica que no sabe tocar la guitarra sin romper alguna cuerda. Arrimadas quiere bailar con todos aunque ninguno le gusta. Y de la patulea formada por Aizpurua, Aitor Esteban y Rufián para qué vamos a hablar. Se debaten entre la zafiedad y el subdesarrollo ideológico. Pero los políticos sólo son una muestra de la sociedad. El apagón es total.

El otro día pusieron un programa en la televisión pública sobre Paco de Lucía, faro de la música española en todo el mundo, y en lugar de llevar a artistas que lo trataron de cerca, juntaron en el plató, a excepción del bailaor El Farru, a un grupo de charlatanes con lentejuelas. Hablaban del genio de Algeciras como si se hubieran criado con él, sin el menor apuro por meter la pata, que es lo que hicieron con contumacia, aunque ellos son los únicos que todavía no lo saben. Pontificaban sobre la figura del maestro sin saber cuántas cuerdas tiene el instrumento. El presentador dijo mal sus apellidos todas las veces. En fin, un esperpento. Pero es un buen ejemplo del ocaso moderno. Lo que pone en evidencia nuestra debilidad es este raquitismo intelectual, este desprecio del conocimiento y del instinto natural, no el virus. Por eso aceptamos que nos hable todos los días desde el púlpito Fernando Simón, breviario de la mediocridad. Es verdad que, como decía Umbral, el mal no tiene por qué ser incultura, pero al contrario sí. Carmen Calvo lo ha confesado en sus ya tradicionales revelaciones involuntarias. Existe un «absurdo juego de la política» igual que hay tertulianos con zapatos amarillos que debaten sobre Lorca sin haberlo leído. Lo bordó el Fundi con aire machadiano -«De diez cabezas...»- en su alegórico epitafio taurino: «Nos ha tocado el peor lote en la Feria más importante».

