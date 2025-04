La insoportable contradicción de Iglesias saltándose la cuarentena en el Consejo de Ministros que la decretó para el resto de españoles y en la rueda de prensa de exhibición de poderío que dio el jueves es un retrato hiperrealista de su condición mezquina: la ideología ... comunista siempre está por encima de las personas. El fin lo justifica todo. Por eso su cuadro clínico de valores es tan infeccioso para este país como el coronavirus. Porque es nepotista y, por tanto, nocivo. No voy a hacer ninguna consideración sobre la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno porque en estos momentos lo que toca es ayudar. Nos estamos jugando el futuro y no es tiempo de enzarzarse en trifulcas secundarias. Ya hablaremos de la comunicación funeraria de Pedro Sánchez o de la decisión de declarar el estado de alarma después de la manifestación feminista del 8-M. Pero hay cuestiones que no se pueden dilatar apelando al espíritu de unión porque hay quien lo está aprovechando para sacar tajada. Es la hora de los saqueadores políticos y el Estado tiene que dormir estos días con un ojo abierto para evitar que los populistas lo dejen en los huesos mientras todos los esfuerzos comunes se centran en frenar la pandemia. Lo voy a decir sin rodeos: Iglesias, Torra y compañía son el herpes de España. Su enfermedad oportunista. Ahora que el país está inmunodeprimido y trata de abroquelarse contra el virus tomando medidas históricas, casi de tiempos de guerra, para ponerle dique a la plaga, estos personajes se han metido en las entrañas de nuestra democracia para ahorcarla con su culebrina.

De Torra ya lo sabíamos todo y su deriva majadera para no perder el ripio independentista en plena clausura del territorio nacional no puede sorprendernos. Los chiflados siempre se retratan en los escenarios más críticos. Pero hasta ahora sólo habíamos podido intuir lo de Iglesias a través de sus autodesmentidos: fin de la limitación de sueldo cuando empieza a perjudicarle a él, se acabó el plazo máximo de poder en el partido cuando él ya lo ha cumplido... Todo en su vida política es un timo. Los españoles le importamos un... En fin, me callo. Por encima de cualquiera de nosotros, de nuestra salud o de nuestro porvenir económico está su causa ideológica, que él cree superior incluso que el género humano. Por eso es vital que nos defendamos de estos iluminados que padecen, sin excepción, una distorsión mental llamada uromanía, variedad psiquiátrica del delirio de grandeza cuyas víctimas preconizan su origen celestial y, por lo tanto, se anuncian como la solución de todos los males del universo. Ese heliocentrismo patológico es el que ha llevado a Pablo Iglesias a saltarse la cuarentena estando su mujer infectada. Los españoles son criaturas frágiles y pueden morir. Él es un «ironman» invencible. Tiene un proyecto para la salvación del mundo y está llamado sólo a dar órdenes, no a cumplirlas. En la mesa que decretó el estado de alarma tenía una oportunidad histórica de acabar con el libre mercado nacionalizando la sanidad, las eléctricas y hasta los medios de comunicación. No podía faltar a esa cita porque no volverá a disfrutar de una coyuntura mejor para desbaratar España. Con inmunodepresión, los patógenos oportunistas siempre triunfan. Y encima el destino ha querido que su otro enemigo, la Monarquía, también tenga fiebre actualmente. ¿Cómo desaprovechar la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro? No olvidemos esto nunca: Iglesias, que es el Gobierno, ha convocado una cacerolada contra el Jefe del Estado. Y si postergamos esta denuncia para cuando hayamos vencido al coronavirus, ya nos habrá devorado el herpes bolivariano.