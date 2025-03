No necesito ver la serie «Patria» para emitir mi veredicto: es una adaptación insultante

Este es el tiempo de los falsos trasgresores. La banalidad, de la mano de su hermana la mentira, tiene más premio que la profundidad. El arte, que es la expresión más sublime de cualquier sociedad y que, por lo tanto, la retrata, está secuestrado por ... una panda de impostores que buscan atajos para llegar al aplauso fácil, pero no hay ningún camino corto que lleve a la verdad. El cartel de la serie «Patria» es una traca ruidosa de frivolidad. Una sinopsis falsa que equilibra la ley con una ignominia. Una trocha hacia el relato falso del «conflicto» que no sólo atenta contra las víctimas de ETA, sino contra la creación literaria de Fernando Aramburu, autor de una de las novelas más importantes en lengua castellana de las últimas décadas. El cartel cae en el error de todos los nuevos adalides de la trasgresión creativa: confunde el resumen con la simplificación. La abstracción con el infundio. La mejor manera de confundir es alegar que se trata sólo de un reclamo. Pero no.

Cualquiera que haya leído la novela de Aramburu sabe que el escenario que muestra el escritor es el de una sociedad partida en dos por culpa de los verdugos, no de las víctimas. El autor hace una minuciosa construcción del paisaje social vasco durante la represión terrorista -la extorsión a los empresarios, la ruptura de las familias en las que se engendra un pistolero, la amargura de las madres de los ogros, el destrozo de la convivencia, el exilio de los parientes de los muertos...- y aboga por una reconciliación entre las víctimas, incluyendo entre ellas a los allegados de los asesinos, para desembocar en el abrazo del sentido común, en el entierro de las armas, en el homenaje a las nucas perforadas, en la abominación de la barbarie como método ideológico. La gran aportación de «Patria» al relato del terrorismo en España es que nos ha abierto las puertas de las casas de todos los implicados para mostrarnos su rutina. Gracias a Aramburu hemos podido situarnos en el almanaque vasco y comprender la realidad por encima de los discursos oficiales. Y eso, en lugar de acercarnos a las serpientes, nos ha permitido ratificarnos aún más en nuestra defensa de la libertad frente a los criminales. A través de la narrativa comprometida y honda de «Patria» hemos acrecentado nuestra convicción de que ninguna razón merece la sangre del contrario porque las pistolas de los etarras no sólo abatieron a cientos de inocentes sino que también aniquilaron la sociedad vasca. Separó a gente que se quería. Corrompió el aire. Sembró miedo también en los hogares de los desgraciados que se alistaron en la banda. He dicho desgraciados aposta. Un asesino siempre es la primera víctima de sí mismo. Aramburu desprecia toda la argumentación de la posverdad, esa que habla de conflicto y que sitúa al Estado y a sus fuerzas de seguridad en el mismo plano que a los etarras para intentar construir una equidistancia que permita hablar de trincheras, de lucha en igualdad de condiciones. ¿Cómo luchaba un asesinado por la espalda, apretando la nuca para que el tiro le atravesara el cráneo más despacio? ¿Cómo combatió en ese supuesto frente Miguel Ángel Blanco, agonizando en un bosque tras dos días de chantaje a todos los españoles? El cartel de «Patria» que ha hecho la productora, que es la misma que retiró de su parrilla «Lo que el viento se llevó» por racista, es un ataque al honor de las víctimas, una agresión a la novela y una trasgresión de mercadillo ambulante. Por eso yo no necesito ver la serie para emitir el tradicional veredicto a las adaptaciones cinematográficas de una obra literaria: me gustó más el libro.

