Cuando los tres concejales de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ocuparon por primera vez sus sillones en el Salón Colón, ETA llevaba ya ocho años sin matar. Ninguno de ellos conoce, por tanto, al jefe de Información de la Policía Nacional porque nadie ha ... tenido que darles nunca la noticia, gracias a Dios, de que están en una lista de posibles objetivos de la banda terrorista. Otros compañeros que se sentaban en los sitios que hoy ocupan ellos no tuvieron tanta suerte. Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, Ascensión García Ortiz, fueron tiroteados por la espalda por Mikel Azurmendi y José Luis Barrios, a quienes el ministro del Interior acaba de acercar a su tierra en cumplimiento de los humillantes acuerdos presupuestarios con Bildu. Ascen, por cierto, llevaba aquella noche una rosa para sus hijos, que al día siguiente celebraban el Día de la Paz en el colegio. Aquella rosa amaneció en un charco de sangre que aún sigue dejando un cerco de rabia en los adoquines de la calle Don Remondo. Sólo eso bastaría para hacer piña y olvidar al menos un día al año el frentismo partidista, pero los tres inexpertos ediles de Vox en Sevilla no se han enterado de nada. Han anunciado que dimiten de la Fundación Jiménez-Becerril, que se creó para la reparación a las víctimas, acusando a sus gestores de oscurantismo. En dos décadas, el PSOE y el PP se han alternado en la gestión de este organismo que tiene un presupuesto muy austero sin que jamás se hayan producido desencuentros. Pero Vox no ha entendido que ahí no cabe el barro y ha incurrido en una cochinada al tratar de hacer politiqueo, con acusaciones gruesas que no ha probado, en una entidad que lleva el nombre de un compañero de corporación asesinado por ETA. Lo ha hecho, además, justo cuando la memoria de Jiménez-Becerril y de todas las víctimas del terrorismo está siendo más vejada en Madrid. Patético.

Los tres concejales de Vox en Sevilla se han ido al mismo espacio, aunque el camino tomado sea muy distinto, que ya ocupaban Podemos e Izquierda Unida, que tampoco asisten a los actos de la Fundación desde años. Dios los cría y ellos se juntan. Si hubiesen tenido la fortuna de conocer a Alberto podrían entender la perrería que le han hecho a la política con su pataleo intempestivo. Aquel hombre que se desangró en la puerta de su casa el 30 de enero de 1998 de la mano de su esposa les habría explicado que Sevilla es una ciudad que merece representantes públicos a la altura de su historia y que hay asuntos en los que el enfrentamiento es un insulto a los ciudadanos. Pero los radicales lo son precisamente por este tipo de cosas. Y lo único que consiguen con estas peloteras es confirmar que han dimitido de la dignidad, no de una Fundación. Efectivamente, no son dignos de formar parte de la memoria de Jiménez-Becerril.

