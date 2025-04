A Cristina Pedroche nos va a costar reconocerla vestida. Como a Nadiuska. Ahora resulta que la progresía feminista estaba en el destape, que el empoderamiento mujeril lo fundaron Ágatha Lys y Susana Estrada en las películas de Pajares y Esteso. O las Mamachicho. Cuando la ... voz escasa de Sabrina se desbordó por su escote, España ya se había despeñado por el monte frondoso de la Cantudo, siempre en riesgo de incendio forestal, y por las cumbres pétreas de Ana Belén. La teta siempre ha tirado más que la carreta. Pocas cosas hay más inveteradas que un despelote en pantalla. En mi pueblo se hizo famoso un solterón porque durante una escena en la que aparecía una señorita desnudándose detrás de un burro gritó en pleno cine de verano: «¡Arre, arre!». El truco de la Pedroche es para borricos.

Un país que saliva ante la silueta de una pechera no es progresista. Es bruto. Según Spotify, el «cantante» más escuchado por los españoles en esta plataforma musical en 2020 ha sido Bad Bunny, un reguetonero que gimotea letras como ésta: «Porque la noche de anoche fue / algo que yo no puedo explicar, / eso era dando y dándole sin parar, / tú encima de mí, yo encima de ti». Obviamente, esto es a la música lo que el porno al cine, lo que da una idea de la involución devastadora en la que estamos dándole y dándole sin parar a la burricie. Hasta hace no tanto tiempo, los músicos más famosos de España eran Serrat, Sabina o Raphael. Ahora le preguntas a un adolescente por alguno de ellos y te mira con cara de haba. Los «músicos» de masas contemporáneos son jóvenes que cosifican a las mujeres en sus estribillos como objetos sexuales de usar y tirar. Y los niños chicos tararean esas barbaridades como si estuvieran cantando «cinco lobitos tiene la loba». Pero el feminismo oficial se calla la boca porque la chica que enseña su carne para conseguir audiencia y los «traperos» que corrompen el castellano con sus ripios machistas son antifascistas. Unos héroes. Aunque este despelote lo explica todo. Un país que escucha a Bad Bunny y ve las campanadas de la vedete de Vallecas se merece que lo gobierne Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Claro.