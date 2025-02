La trampa del poniente se adueña del Estrecho y devora el taró. Clarea el horizonte para que Europa pueda bosquejar en los ojos de Marruecos siluetas de montañas turquesas. Trampantojos opuestos. Está tan cerca el cielo para el mar de cometas y tan lejos el ... mar para el cielo del paria... Se ve la luz del faro, veleta de los náufragos que gira con la luna, la boya del Peñón flotando entre las olas, la cal de las fachadas de Tánger y Tarifa, la falsa equidistancia: dos mundos, dos orillas, el trecho del espacio más corto que el del tiempo. Angosta geografía, escisión de culturas vecinas. Dios y Alá separados por Hércules. Y no se ve el abismo, la hondísima necrópolis de huesos y de algas con lápidas de espuma que acoge los fracasos de todos los caídos en acto de esperanza. El mar recibe mudo, como un alfiletero, puyazos de la luz desde un caballo blanco que al toro -piel de luto- desangra sobre el agua. ¿Quién habrá muerto hoy? ¿Cómo se llamará? La esquela es mar de leva, jamás habrá responso. Es fácil invocar al viento en las pateras, más aún si la muerte se ha escondido tras él, pero todo está al fondo. Nunca en la forma. No. Lo que parece paz es batalla perdida. Cuando sopla el poniente y el océano ofrece su bandeja de plata a los cuerpos que huyen de su tierra nativa, el istmo es una tumba, mortal encrucijada: dos piedras divorciadas contra dos mares bravos. Dos demonios que alejan territorios amantes. Norte y Sur cara a cara. Este y Oeste en guerra. El epicentro engulle haciendo un remolino las falsas ilusiones de aquellos que persiguen un mundo que no existe. La manta de los ricos es un infundio antiguo. Por cada frío vivo, la sábana salada envuelve cada día cien fríos infinitos.

¿Y dónde está el bullicio del vuelo de los buitres? ¿Quién espera en la orilla? Todo es mentira. Todo. A este lado del mundo los que imparten lecciones, los que anuncian rescates y se llenan la boca con palabras vacías, nunca están a la hora de llegada del bote. Unos hablan de lejos y después se retiran. Otros alzan un muro -¿no es acaso el océano la peor alambrada?- porque son enemigos de su propia pobreza. Unos son el Atlántico, otros Mediterráneo. Corrientes que se baten en duelo de mortajas. Enemigos que asuelan el sentido común. Y en mitad de la lid sólo están los de siempre: los que aman al prójimo con sus obras calladas, los que guardan silencio, los que nunca presumen, los que piden ayuda pero no exigen nada, los que están en la playa con la cruz en el pecho esperando con fe que el esquife africano llegue aún palpitando. Nadie tiene la culpa de la arena que pisa. ¿Quién se atreve a juzgar al que cruza el infierno, al que deja a su espalda el puñado de tierra que sepulta los huesos de su historia? ¿Por qué? En la arena mojada de este lado diviso alminares azules. El poniente acaricia las cometas que emulan gaviotas de colores. Es hermoso el paisaje de esta triste tragedia. «Se ha hundido otra patera», comentan a mi lado con tono de costumbre. Otra fosa común que ha cavado el Estrecho, cementerio de sal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Europa

Tanger

Marruecos

Tarifa

Cementerios