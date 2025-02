Alberto Garc�a Reyes: La revolución juanmista

El vuelco no ha sido sociológico. Ni siquiera histórico. Ha sido revolucionario. Hubo un tiempo en Andalucía en que el socialismo se engreía de su hegemonía con expresiones desdeñosas como «aquí gana el PSOE aunque presente a una cabra», «aquí la gente es del PSOE ... por antonomasia y jamás votará al PP», «los señoritos no volverán a gobernar nunca más en nuestra tierra»... El andamiaje de su discurso supremacista era ese miedo a la derecha que le permitía gestionar las esperanzas y los estómagos usando las cadenas emocionales. Pero este 19 de junio se han roto los hierros del régimen y a partir de ahora el PSOE tendrá que refundarse en Andalucía si quiere volver al Palacio de San Telmo. Hay una parte del resultado que se debe a a Juanma Moreno, que ha trabajado con mano izquierda estos años para demostrar que Andalucía no corría ningún peligro con la derecha, todo lo contrario. Pero es incuestionable que hay otra parte del resultado que se debe al fracaso político socialista. Hace tres años y medio, Pedro Sánchez culpó a Susana Díaz de la caída de su tradicional imperio del Sur. Ahora el único responsable de la derrota más dolorosa de su partido en su mayor feudo es Sánchez, que derrocó a Susana, removió el Ayuntamiento de Sevilla para sacar de allí a Juan Espadas cuando más tranquilo estaba y, degenerando, degenerando, ha puesto fin a una de las creencias más infranqueables de la democracia española: que Andalucía nunca votaría a la derecha. El presidente del Gobierno ha logrado todo esto, además, con la amenaza de un pacto del PP con Vox permanentemente en la boca. Que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha, que viene el lobo. Los votantes le han demostrado que son más inteligentes que él. Así que ahora tendrá que aguantar a los monaguillos del partido, como se autodenominó García-Page, convertidos en finos arqueros. El cambio andaluz es memorable per se, pero también puede adjudicarse el ocaso del sanchismo, que empieza hoy. Quede aquí constancia de nuestra extrema gratitud.

Podemos descender en el análisis hasta el detalle de la caída de los grandes castillos socialistas: Sevilla, Huelva, Jaén... Pero el triunfo de Juanma Moreno pide hoy un canto a los nuevos tiempos, no una evocación bucólica del pasado. El gran avance que se ha producido en Andalucía se basa en la quiebra de todas las maldiciones difundidas por el régimen: la derecha recorta los derechos, quita hospitales y colegios, elimina las ayudas públicas, beneficia a los ricos... y toda esa retahíla de admoniciones de brocha gorda pensadas para sociedades rudimentarias. Los andaluces se han cansado del cuento del terror y han demostrado que son libres y valientes, que no quieren amos y que no están atados más que a su necesidad urgente de progresar. Y también han gritado que los pactos con Bildu y los independentistas catalanes son una afrenta al sentido común, a la decencia y al orgullo. Por eso lo de hoy no ha sido un cambio histórico. Ha sido un levantamiento. El entierro de una época y el nacimiento de otra.

