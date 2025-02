Alberto Garc�a Reyes: El juanmismo

No romper nada, no levantar la voz, no entrar a ningún trapo, no generar confrontación, pedir perdón en público, conseguir que nadie se fije en lo que llevas puesto, no ensuciarte las manos, no gesticular, mandar a otro a reñir, preguntar al chófer por sus ... hijos, ofrecer un caramelo al que está tosiendo, lograr que nadie sepa de qué partido eres y meter cada dos frases las palabras serenidad y sensatez. Eso es el juanmismo. Un estilo. Una contracultura.

En el contexto de los populismos y de la polarización, el juanmismo busca un espacio que está más al centro que el propio centro. Porque no es una centralidad de fondo sino de forma. No es la superficie del centro, es la parte honda, donde no se hace pie. El epicentrismo. Su éxito se cimenta sobre la impavidez. Vale más por lo que calla que por lo que habla. Es el antídoto de la demagogia. Frente a un PSOE andaluz con la maquinaria clientelar averiada y el voto estomacal desactivado, el juanmismo busca el voto pacífico, el préstamo sin intereses. Rompe la relación tradicional entre el candidato y el presidente, entre la política y la gestión. El juanmismo no es un concepto retórico sino fáctico. Es débil en la dialéctica y fuerte en la gestión. Si para los demás lo complicado es mantenerse, para el juanmismo lo más difícil es llegar. Andalucía está cansada de la oratoria socialista. El régimen de los ERE desmanteló la libertad y, por ende, el desarrollo. Chaves y Griñán son una mancha demasiado reciente y el miedo a la derecha es una antigualla sociológica. La generación que en los núcleos agrarios votaba a Felipe, no al PSOE, ya ha fallecido. Y los jóvenes que han tenido que votar por correo desde los destinos laborales a los que tuvieron que exiliarse quieren regresar. «Tierra nativa, más mía cuanto más lejana», escribió Cernuda. La distancia rompe las cadenas pero agranda las penas. «El sur es un desierto que llora mientras canta». Por eso las amenazas mitineras del sanchismo no asustan a nadie. A la vocinglera onubense que en el cierre de campaña alzó la tarjeta sanitaria pública en una mano como símbolo del PSOE y la visa en la otra como icono del PP hay que regalarle un mono de pintora. Lo suyo es el gotelé. Los talleres de política profesional para las juventudes socialistas están trasnochados. El juanmismo no chilla porque ya ha llegado a la civilización y ha aprendido que la onda del susurro es más expansiva. La pócima juanmista es el temple. Implantar las ideas propias sin hacer daño a nadie. Persuadir acariciando. Recoger a todos los que vienen huyendo de los extremos. Hay dos variantes del tópico andaluz: la exógena y la endógena. La chacha, el analfabetismo, el acento, la siesta, la juerga y la vagancia son distorsiones externas. Pero el régimen socialista es el padre de todas las internas: el falso feudalismo, el PER, la paguita, los enchufados, los asaltafincas, el paro, que viene Franco... El juanmismo ha desactivado las dos. Porque es suavemente crudo, hiperrealista. Ni es predicador, ni es burócrata. Es el epicentro del nuevo modelo de liderazgo político que las encuestas pronostican para hoy: la fría y serena rutina del progreso.

