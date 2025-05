«Todos tenemos razones para movernos. Yo me muevo para mantener las cosas juntas», escribió Mark Strand en su poema 'Keeping things hole'. Nuestro creativo le mandó por Whatsapp estos versos a María Guardiola el pasado domingo por la mañana. Estaban siendo días duros. Los ... móviles no paraban de sonar. La tensión se estaba disfrazando de melancolía. Nos estábamos moviendo, estaba claro, pero con un único fin: conseguir un gobierno sólido. Cumplir promesas. Elevar la palabra. Llevar a Extremadura a un futuro mejor.

Rebellious Words empezó a trabajar con el PP extremeño hace casi un año. Nuestra labor: dar herramientas a su nueva presidenta y futura candidata a la Junta de Extremadura. Nos encontramos a una mujer entusiasta, generosa y con carácter. Trabajadora y exigente. Tan severa cuando pedía como divertida cuando aflojaba. Al mes de trabajar con ella, arrancado el proceso de diálogo que ideamos, «Habla Extremadura», ya tuvimos la convicción, y así lo hablamos, de que teníamos frente a nosotros a la futura presidenta de Extremadura.

Fueron meses intensos, de presencia constante, cuestionando a un socialismo acomodado, batallando contra las dudas internas, intentando que Extremadura descubriera a la que hasta ahora había sido una completa desconocida. María Guardiola crecía por días. Frente a los micrófonos, apostando por discursos ambiciosos, pateando las calles, no dejando ni un pueblo sin visitar. La mejor candidata en el mejor momento. Sintiendo y viviendo este año como una oportunidad única. El tiempo pasaba, la campaña se acercaba, el 28 de mayo sería un día histórico para todos.

En la penúltima semana se publicaron dos encuestas con dos datos, de esos que se ven en minúscula, que nos dieron el empujón que necesitábamos. En una de ellas se decía que el 62% de los extremeños verían un cambio de gobierno como algo positivo. En la otra, por primera vez, María era mejor valorada como lideresa que Guillermo Fernández Vara. Luego vino el ´Di mi nombre´, y un partido que dejaba atrás sus diferencias internas para sumar en la recta final, y el debate, y las entrevistas, y los mítines con Alberto Núñez Feijóo y con Juanma Moreno. Un trabajo que llevábamos haciendo meses.

En Mérida, en Cáceres, en Sevilla. Exigir, aconsejar y reírnos a carcajadas, y compartir vino y conocer a gente extraordinaria y creer en una mujer única, que confiaba en nosotros, que escuchaba cosas que no le gustaba oír, pero que tenía muy claras las ideas. Hubo una comunión absoluta. Una confianza blindada. Y un respeto que, aún hoy, sigue en pie.

La noche electoral fue inolvidable. En una democracia representativa, las victorias o las derrotas no las marcan los miles de votos, sino los escaños resultantes de esos repartos. El PSOE bajó de los 34 a los 28, el PP subió de los 20 a los 28, Vox pasó de no tener representación a tener 5 diputados, y Podemos se quedó exactamente como estaba. PSOE y PP empataron en las elecciones, y el desempate, que permiten los bloques, dejó claro que la izquierda y la extrema izquierda sumaron menos que el bloque de centroderecha. Y con esos resultados, que dicen que el cambio es posible, había que sentarse a hablar. Con responsabilidad, con proporcionalidad y con ilusión. Porque lo que estaba en juego era un cambio histórico en esta región.

Vox no ha estado a la altura de lo que Extremadura le pedía. El oportunismo electoral y sus propias divisiones internas hicieron imposible llegar a un acuerdo para la Mesa de la Asamblea. Ahí se encalló todo. Nosotros siempre estuvimos al margen de las negociaciones. Simplemente manejábamos la información que nos ofrecían para anticipar estrategias. El panorama era desolador. Una María Guardiola generosa y comprometida y un Vox pendiente de Madrid, sin claridad de ideas y cambiando de interlocutor en mitad de la conversación.

La ruptura fue total y sentida. Ella no podía más y así, enfadada y frustrada, como ella mismo ha reconocido, salió al atril a dar su más memorable discurso, ese que dice que el PP necesita reflexionar sobre la España que quiere y que, si ese viaje lo va a hacer con Vox, que no se deje llevar por algunos de sus postulados. Porque ningún derecho está garantizado. Porque, por querer un paso adelante, podemos dar dos pasos atrás. Desde aquel día, Rebellious Words fue señalada por la extrema derecha. Se nos culpaba de haber dinamitado los pactos y de buscar una venganza contra Vox. Federico Jiménez Losantos me llamó comunista. Periodistas, por llamarlos de alguna manera, me insultaban por Whatsapps. María Guardiola había puesto a Vox frente al espejo, y eso no nos lo iban a perdonar jamás.

Hemos vivido la mayor de las deslealtades, que es la filtración de una conversación privada. Quien lo hizo y quien lo publicó vivirán con esa culpa. No todo vale. Como CEO de Rebellious Words siempre he hecho lo mismo: huir de los extremos, confiar en las personas, ser leal a mis clientes. Siento mucho esta traición, porque se ha visto afectado el trabajo de un equipo maravilloso que, durante este año, ha ayudado a conseguir un resultado histórico en Extremadura.

Rebellious Words seguirá. Y yo seguiré. Y todo pasará. Con algunos amigos menos, pero seguro que vendrán amigos nuevos. Porque la vida no para. Hay quienes pierden la dignidad. Hay quienes pierden las formas. Yo he perdido la oportunidad de seguir acompañando a una mujer excepcional. Detrás de mí dejo amistad, un futuro mejor para Extremadura y una lección: jamás hay que retorcer la palabra dada. Nuestro único patrimonio. Ser fieles a nuestras ideas y tener la valentía de defenderlas en cualquier contexto y circunstancia. María será la mejor presidenta que ha tenido Extremadura, y el tiempo nos dará la razón. Me siento orgulloso de haber compartido con ella, junto a todo el equipo de Rebellious Words, este momento maravilloso para su tierra.