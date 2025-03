Vox comienza su campaña a las elecciones europeas usando Sevilla como cuarto de juegos, como circo para su mitin de las vanidades. Lo hace tras haber sido superado por el PP en Cataluña, la única comunidad autónoma en la que mantenían la esperanza de ganarles. ... Ayer apareció la noticia de que los dos partidos habrían cerrado un pacto a nivel nacional para formar juntos gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla. Mucha literatura para un 'acuerdo' sin acuerdo formato carta de Reyes Magos con un cuajo de la envergadura del acueducto de Segovia.

Fue desmentido rápidamente por el PP nacional, autonómico y local que negó de manera tajante que hubiera reuniones, pacto o texto alguno. La propia Cristina Peláez reconocía que no hay nada cerrado, pero que sí hay conversaciones «a las que se les pueden llamar negociaciones». Vamos, que según su criterio un pasillo puede equivaler a una sala de reuniones y un «a ver si buscamos solución para los presupuestos» a un potencial gobierno en coalición. Recordemos algo básico: para que haya un trato tienen que haber al menos dos personas u organizaciones de acuerdo. Si solo hay una parte interesada entraríamos en el terreno de los deseos y las ilusiones. A la edil de Vox, aparte de repetir el argumentario que le había llegado de Madrid, se le olvidó desvelar cuál es su proyecto para Sevilla.

Donde más se gesticuló la negativa a este órdago fue en San Telmo. Juanma Moreno no puede permitirse que en Andalucía se reaviven debates superados ni que esto salpique a su estrategia de confrontación tranquila, educada y serena. Caer en la trampa de los navajeos de las generales sería mortal para ambas formaciones. Kiko Méndez Monasterio, el hombre que mueve los maltrechos hilos de Abascal, ha puesto en marcha un relato desesperado usando como laboratorio la cuarta capital española con el fin de intentar frenar una hemorragia que los condena a la irrelevancia. Para ello saben que tienen que seguir siendo el socio involuntario, y no tan involuntario, de Sánchez al otro lado del muro. Las voxadas son el sustento del sanchismo, los tornillos de Frankenstein. Sanz lo tiene fácil, es político experimentado y conoce cómo va esto, tiene que retratarlos desde su status de ganador. Que Peláez explique a santo de qué van a bloquear la legislatura con tres concejales, si por sillones van a darle chance a un Psoe desubicado. De igual manera, ha de interpelar a un Antonio Muñoz que ayer se mostraba muy preocupado. El alcalde tiene que darle la buena nueva de que si quiere frenar a la «ultraderecha» puede hacerlo por un camino ya explorado: el método Collboni. Pero esta vez, a la inversa. Sevilla no está ahora mismo como para ponernos a cambiarle los nombres a las plazas.