DE RABIA Y MIEL

Nos vemos, flaco

Por mucho que quieras, querido cantautor, a este punto final de los finales le siguen muchos puntos suspensivos

Santi Gigliotti

Has venido como llegaste a mí, como el rockero profeta que esconde un secreto bajo el bombín, como el anárquico asceta que no se puede despedir. A cortarte la coleta donde Curro nos robó el abril, a naufragar donde los buenos poetas, en las ... orillas del Guadalquivir. Qué te digo yo ahora, Joaquín, si tus acordes me saben a peta, si mataste a mi hombre de gris, si nos empujaste a perseguir Julietas, si nos pusiste a soñar en vez de a dormir. Qué te digo yo ahora, flaco, si termino tan triste que no sé por dónde empezar, si soy rehén en todos tus atracos, si amenazas con dejarnos tan sola a la soledad. Yo, que te descubrí en un coche, cuando te ponía mi papá, te advierto de que hay peligro de incendio esta noche en el asiento trasero de un Tussam.

