DE RABIA Y MIEL

La tribu de los ciclados

Cada vez sois más los Quijotes ciclados que confundís los molinos con mamuts y fantaseáis con que os bajaríais a un gorila a puños

Santi Gigliotti

Me trae loco una nueva categoría de Pokémon que prolifera por nuestro presente. Llevan tiempo ganando influencia, pero ahora que cada vez hay más tontos del pueblo huérfanos de plazas del pueblo, y que esas plazas del pueblo se han cambiado por pantallas, viven un ... momento de auténtico esplendor. Hablo de esa raza de chavales que se han convertido en testigos del ayunar, cachorros mestizos, cruces entre mesías de Aliexpress y vendedores de crecepelo, que se la pasan mirándose al espejo y sacándole fotos a la comida porque tienen una aplicación que les cuenta las calorías.

