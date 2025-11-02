Me trae loco una nueva categoría de Pokémon que prolifera por nuestro presente. Llevan tiempo ganando influencia, pero ahora que cada vez hay más tontos del pueblo huérfanos de plazas del pueblo, y que esas plazas del pueblo se han cambiado por pantallas, viven un ... momento de auténtico esplendor. Hablo de esa raza de chavales que se han convertido en testigos del ayunar, cachorros mestizos, cruces entre mesías de Aliexpress y vendedores de crecepelo, que se la pasan mirándose al espejo y sacándole fotos a la comida porque tienen una aplicación que les cuenta las calorías.

Dime, compañero, ¿quién te hizo tanta pupa? ¿quién te empujó a pensar que la obsesión y la salud van de la mano? ¿Fue un mamón que te decía foca en el cole o una chavala que te cascó el corazón y te condenó a buscar una afición que llenase ese vacío? Detrás de cada metrosexual hay una inseguridad enquistada y cubierta por scoops de proteína. Sea como sea, manito, bájale. Te conozco, bro, y esto no va a acabar bien. De verdad que me alegra que te sientas parte de algo, que hayas encontrado una verdad como asidero a la que hincarle las uñas.

Pero, aunque proyectes que estás mejor que nunca, aunque te haya quedado molón ese tatuaje de 'mens sana in corpore sano' en el trapecio, aunque te hayas convencido de que el mundo conspira contra ti y tus colegones de mancuernas, y que sois los únicos que os habéis salido de la Matrix, permite que te diga que te estás pasando de frenada. Que tú y tus dieciséis primaveras no sois tan distintos como creéis. Sobre todo, porque cada vez sois más los Quijotes ciclados que confundís los molinos con mamuts y fantaseáis con que os bajaríais a un gorila a puños. Hay algo en ese grito y en esos manotazos que os dais en el pecho al hacer press banca que pide terapia urgente. Y no me hables de virilidad.

No, tío, en serio, dale una vuelta. No todos podéis salir por el Tik Tok con el torso al descubierto, usando como plato la tabla de cortar con la que mamá pela las judías. No todos podéis pasear las 48 leyes del poder ni las Meditaciones de Marco Aurelio como si fueran La Biblia. No todos podéis pegar esos chapones históricos acerca de los beneficios de ingerir nada más despertarnos una pócima de jengibre, cúrcuma, limón y aceite de coco. No, macho, por más paliza que des no voy a añadir a mi dieta hígado de bacalao a palo seco.

¿Sabes lo que no es sano, primo? Que toda tu personalidad y los días de tu adolescencia giren únicamente alrededor de tu enfermiza neura. ¿Sabes lo que es contraproducente? Que tus vídeos de Torquemada y tus mensajes de niñato engreído metan en esa misma rueda viciosa a otros chavales que piensen que tener lorzas es un delito. Haz barquitos en la salsa de las coquinas, carapapa. Repite en casa de la abuela, descastado. Que la vida son dos días y los dos hay que procurar estar sonriendo.