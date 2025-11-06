Suscríbete a
ABC Premium

DE RABIA Y MIEL

Son las cosas de las cosas

En memoria de Don Rafael de Paula, el gitano genial, que portó en sus muñecas el reloj de carne de la eternidad

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Como cederle el paso al tiempo, como asombrar a la locura, como departir con los demonios, como encalar a la luna. Como andar sin prisa, como si cada pisada diera un trazo, como si lo apresurado fuera una ordinariez y adelantarse un atraso. Como ... si todo viniera al caso, como si nadie supiera nada, como si nos hablaran los vasos, como si sentenciaran las miradas. Como camelar al miedo, como golfear con el viento, como pactar con el misterio, como vivir en un cuento. Como sonrojar a la coquetería, como seducir a la elegancia, como ensalzar tu valía, como embellecer la arrogancia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app