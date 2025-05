Despertar lejos de ti es haber dormido en el desierto de los sueños estancados, de los recuerdos que apuñalan. Si no te conociera, si no supiera lo que ahora mismo andas tramando, nada dolería tanto y todo sería mucho más fácil y llevadero. No ... estarían los buitres de la rabia picoteando su ánimo, carroñándole las ganitas de encarar las jornadas. Ojos que imaginan, corazón que se desgarra. Y ella lo huele, lo intuye, lo proyecta sin querer porque la añoranza de la felicidad es una trampa insorteable de la mente, el juego de mesa predilecto de las cabezas que echan de menos.

Conforme pasan los días sabe el café más amargo, escuecen con más ímpetu los ojos por el humo del primer cigarro de la mañana. Mira por la ventana a una ciudad que no es la suya, que no cuenta ningún secreto a través del bamboleo de las hojas de sus árboles, que no sabe perfumarse con los extractos clandestinos del deseo, que no esconde ninguna promesa bajo la manga de la rutina. No se visten los balcones ni tiemblan las aceras. Solo hay un ruido aceitoso y metálico de motores con prisas, de peatones acelerados que persiguen al tiempo sin ser capaces de piropearlo, de pegárselo a la cintura y convencerlo de que se va mejor juntitos. Le tiene cariño a esa jungla, pero allí no hay compás en la espera. El hoy es un salmorejo insípido, que se repite en una apacible intrascendencia.

Ella se convence de que ya está, que son pataletas del primer mundo, melancolías caprichosas, pero, joder, cómo hacer para no darle vueltas a eso que le da volteretas al año, para no pensar en esa isla de la felicidad en la que naufragan todos los pesares. La marranada de este destierro voluntario en busca del futuro son esas incitaciones a la envidia que entran por los móviles, las imágenes de los preparativos, la incontenible euforia de familiares y amigos, la cuenta atrás. Mientras cae el agua de la ducha- qué tendrán los baños siempre tan dados a las revelaciones- llega a la conclusión de que la única manera de domesticar a la morriña es citándola, no dejando que nos aplaste.

Frente al espejo, en lo que se seca el pelo con la toalla, de repente le viene una letrilla de esas que se empiezan tarareando y se terminan gesticulando. Mueve la melena, da vueltas sobre sí misma en el pasillo a oscuras. Cuando sale de casa, rumbo al tajo, se para a pintarse los labios de rojo. Se pone los cascos y busca en Spotify esa melodía y esos versos que le rondarán la memoria hasta que caiga el sol. Puedes no estar en la ciudad de los cielos tangibles, pero ya sabes, lo pone hasta en su bandera, ella nunca te dejará. Va por vosotros, que levantáis el catavino de vuestras ganas desde la distancia.