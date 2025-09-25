Hace unas semanas conocimos que Sergio Ramos quiere hacer carrera en la música. Dice que es un sueño que siempre había guardado en la intimidad, pero que ahora ha llegado el momento de ir a por él. El futbolista anunció sus pretensiones después de ... lanzar su primer single en solitario, una rola melancólica que redunda en la mediocridad autotunera actual.

Una gran mayoría se tomó a pitorreo el pinito del defensa central, por lo que el camero decidió redoblar la apuesta para demostrar que va en serio. Junto a su compadre Pablo Motos dijo en El Hormiguero que esto no es ningún capricho, que se quiere dedicar profesionalmente a ello y, ojo, que se ve ganando en los próximos años un Grammy Latino. Ahí es nada. Me viene a la cabeza la célebre respuesta que dio Andrés Calamaro cuando le preguntaron si Maradona y él aspiraban al Grammy después de rumorearse que iban a grabar un disco juntos. El argentino resolvió así: «Estamos más cerca de aspirar que del Grammy».

Hay últimamente en España una extraña moda a autopostularse para galardones. Quizás por eso Pedro Sánchez, infalible rastreador de tendencias, astro de la producción de humo, ha puesto a algunos de los candidatos al Pulitzer de la sincronizada a difundir que su nombre debe de estar en las quinielas para el Nobel de la Paz. Toma ya. «Icono, presi, eres un icono». Defienden los bufones de la corte que el 'number one' ha hecho méritos de sobra para merecer tan distinguido reconocimiento, sobre todo por su papel determinante para con la defensa del pueblo palestino.

Seguro que este aquelarre triunfalista nada tiene que ver con el bucle hemorrágico que deja la actualidad informativa en la Moncloa y Ferraz. Seguro que no es la enésima pirueta para desviar la atención de todos los escándalos que cercan al Ejecutivo. Esta semana hemos sabido que el Gobierno más feminista de la Historia, el de la ley del solo sí es sí, las 'Carlotas se enrollan que te cagas' y los chanchullos con los puntos violetas, ha estado tapando fallos groseros en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato después de haber sido alertado por varias instituciones. También hemos presenciado el avance en las causas de la mujer y el hermano de Sánchez, a los que tenemos ya calentando con el peto al lado del banquillo. Y, por supuesto, hemos vuelto a comprobar la debilidad parlamentaria. Esa que ha dejado, por obra y gracia de Podemos, a Puigdemont sin el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña.

Mirándolo bien, si nos ceñimos a la cita de Flavio Vegecio, la de que si quieres paz tienes que estar ready para la guerra, creo que no hay nadie con más currículo que nuestro presidente para el Nobel. El hombre de los muros entre compatriotas, el que ha enfermado a España de polarización. Además, si finalmente no se lo dan, podrá seguir, como Ayuso, con su cruzada contra los jueces y los jurados. Y poner a todos sus palmeros a cacarear, a la manera del padre de Lamine Yamal, que ese fallo es el mayor daño moral al ser humano.