Suscríbete a
ABC Premium

DE RABIA Y MIEL

Sánchez, Ramos y el padre de Lamine

Seguro que este aquelarre triunfalista nada tiene que ver con el bucle hemorrágico que deja la actualidad informativa en la Moncloa y Ferraz

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace unas semanas conocimos que Sergio Ramos quiere hacer carrera en la música. Dice que es un sueño que siempre había guardado en la intimidad, pero que ahora ha llegado el momento de ir a por él. El futbolista anunció sus pretensiones después de ... lanzar su primer single en solitario, una rola melancólica que redunda en la mediocridad autotunera actual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app