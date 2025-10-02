Suscríbete a
DE RABIA Y MIEL

Rocío Hernández debe dimitir

Errar es de humanos, pero hay que acabar con esta moda de que las equivocaciones no tengan consecuencias

Santi Gigliotti

Hay errores que no son admisibles por parte de una administración. Hay fallos tan groseros que hacen que las disculpas solo sean creíbles si vienen acompañadas por medidas drásticas que aparten de un plumazo a los responsables de los infortunios. Estas equivocaciones políticas tienen su ... punto de no retorno cuando se ponen en peligro vidas humanas, cuando lo que está en juego es la salud de las personas.

