Me están temblando los dedos de pura emoción. Aquí estoy, en el periódico de la vocal primera y la plata y el bronce de las consonantes, cuaderno de bitácora de la polis incapturable, pellizcando teclas, con los pulsos engrapados y los nervios tontorrones de las ... primeras veces. Me huele la infancia a tinta, me transporta la niñez al quiosco de El Salvador, a los lunares grasientos de las tostadas de El Pica sobre las páginas. El ABC siempre estuvo ahí; en los amaneceres fríos, bajo el sobaco de algún señor, en las manos de mi madre para ponerlo sobre el regazo de mi abuela, arrumbadito y arrugado en un salón de El Porvenir. Me sabe, creo que me siguen, a café temprano y a puchero al retirarlo para poner la mesa. A mañana de domingo. Por él paseé mi curiosidad y ennegrecí las yemas de mis dedos, me alimenté de maestros ante los que hoy presento mi gratitud y mis respetos. Si no hubiera abrazado sus columnas, no estaría gateando por estas líneas. Pongo el acento en Paco Robles, porque siento orgullo y vértigo al tratar de pisar donde él empezó a dejar huella. Pero sí, aquí estamos, con veintidós abriles, consciente del privilegio que significa escribirle a la ciudad del cielo adoquinado, del suelo soleado, desde este remanso de las letras, desde esta legendaria casa que demuestra que apuesta, de verdad, por la juventud. Dejando que los chavales camelen.

Por eso vengo a traer el espíritu de mi generación, el de una camada de sevillanos que tenemos mucho que decir. Porque somos el futuro de la raíz, la rama indomable que mañana será tronco, la savia nueva de este árbol loco que desafiará el viento de las modas. Por eso también te hablo a ti, compañero de movida, y te convoco al motín rebelde de la palabra. Rescatamos 'Sevilla, al día' y la ponemos a mirar a la calle desde el poyete, a escuchar en las esquinas, a apoyarse en las barras, a esperar en la parada del Tussam, a observar con pena, que no con resignación, cómo nos roban la capital de la hermosura a golpe de despojarla de su monotonía y su gente. Vengo, como cuando chico, a pegar balonazos contra el escaparate que anuncia lo que no somos, con los churretes de la libertad como pintura de guerra, para reivindicar el ruido del trasiego nuestro por encima del de las ruedas de la maleta del forastero. Solo les puedo prometer honestidad y amor por las calles y los barrios en los que crecí, ah, y oposición frente a aquellos que nos dicen desde fuera cómo nos tenemos que sentir. Porque, y dejando a los irrespetuosos y los talibanes del ombligo engominado a un lado, se puede ser un pintor muy reputado y errar en el trazo de lo tradicionalmente distinto, no pellizcar la sensibilidad de gran parte de un pueblo que lleva siglos cultivando la belleza, su belleza, sin necesidad de que nadie le diga lo que es bonito o feo. Vamos, lo digo por empezar a ponernos al día.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión