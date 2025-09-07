Suscríbete a
Piluquita sin móvil

Las niñas hablan de Tik Tok, de los vídeos de salseo que sube Javi Hoyos. Debaten sobre si la influencer Marina Barrial está con el influencer Manu Regato

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

A Piluquita no le dejan tener móvil. Se ha pegado todo el verano dándole la brasa a sus papás, pero ni la vía de la insistencia ni la de los pucheros le ha servido para nada. La abuela, a la que le hizo la ... rosca al completo, los intentó convencer, pero ellos que no, que no sea más pesada, que 11 añitos no es edad para andar con un teléfono. Y ella que porfa plis, que venga, que lo necesita. Que todas las de la playa tienen uno, que la prima Jimena, de su misma edad, también. Y que, a Blanca, su íntima amiga de clase, le habían regalado un Samsung por el cumple.

