Si el lunes pasado se evaporaron por arte de magia un porrón de gigavatios que dejaron al país a oscuras, ayer, tachán, desaparecieron dos toneladas de cable del AVE a la altura de Toledo, colapsando la línea que une Madrid con Sevilla y dejando más ... de 10.700 afectados, muchos de los cuales tuvieron que sufrir otra vez una odisea de interminables retrasos. De nuevo pasajeros tirados en pedanías, en vagones a oscuras, sin agua ni comida.

Por lo visto, son cosas que pasan, gajes del oficio para los gobiernos que opositan mientras mandan. Uno va viendo a la velocidad que se van perdiendo las cosas y no tiene otra que preguntarse qué será lo siguiente que se extravíe, que se diluya en un abrir y cerrar de ojos como los mensajes borrados de un Fiscal General Imputado. Me da a mí que a los hijitos de este Papá Estado- tan dado a irse a por tabaco- nos hace falta una madre que diga eso de «a que voy yo y lo encuentro».

No obstante, y sin miedo a equivocarme, sospecho que en realidad aquí lo único que se ha desvanecido es una cosa: la vergüenza. Y, a raíz de esa pérdida del rubor, de esa inmunidad al sonrojo, de este estar en manos de personajes que no saben ni gestionar sus egos, hemos desembocado en un panorama ruinoso en el que nada está en su sitio, en el que lo que siempre ha funcionado ahora falla, y en el que lo que falla lo hace no se sabe muy bien por qué conjunto de factores místicos y malvados que conjuran desde las sombras de un fanatismo cada vez más cómico y estrambótico.

Pero el problema es tan grave y la estupidez una enfermedad tan crónica, que hay gente que le da verosimilitud a las gansadas que se vierten desde los pulpitos en los que solo se escurre el bulto. En realidad, es peor; hay quien perjura estar de acuerdo y satisfecho con explicaciones que ni siquiera se han dado. Ahora entiendo lo de este modelo de progreso, que no viene a ser más que un 'pó' eso' constante. No deja de ser gracioso que con el equipo de los Paradores hubiera menos parones.

Escuchando ayer a Óscar Puente hablar de sabotaje y deslizando que todo estaba orquestado por una especie de ente maligno, recordaba a Pedro Sánchez sugiriendo lo del ciberataque. También a todo el coro propagandístico que se ha pegado una semana, mientras seguimos sin ninguna aclaración plausible, bombardeándonos con los efectos positivos de la degeneración en la que vivimos. Lo saludable que es quedarse tirado en mitad de la nada. Lo guay que vienen los retrasos para ejercitar la paciencia. Si lo miras bien, todo tiene su parte ecosostenible, verde y antifascista. ¡Que no se pierdan estos parones! Está el pueblo encantado. Que sí, hombre, que lo dice Tezanos.