Falta poco para que los colegios empiecen a preparar sus fiestas de fin de curso. Ese día en el que los padres toman cervecitas en vaso de plástico, los profesores afinan su simpatía y los niños hacen un número musical con el que llevan ... semanas dando la matraca por el pasillo de casa. Me gustaba el olor y el ambiente de esos últimos días. Ruffles, sobaos, batidos de chocolate, fresa y vainilla. Era chulo ver el recreo de noche, mola cuando la oscuridad muestra looks desconocidos de escenarios familiares. Era como caer en la cuenta de que el patio se quedaba allí cuando nosotros nos íbamos, que no era un decorado que se desmontaba tras el juego.

Recuerdo que un año, el tutor tuvo la feliz idea de que los de mi clase actuáramos vestidos de Teletubbies. Una ocurrencia que debió parecerle muy original (todavía la inclusividad no era un comodín discursivo), a la par que ligerita: sin duda el terciopelo era ideal para un veintitantos de junio en Sevilla. A mí aquello se me atravesó desde el principio, anda que no había dibujitos guapos para tener que acabar haciendo el moñas con un traje de marcianito bobo y repipi. Estaba en esa edad en la que eres tan irreverentemente mequetrefe que buscas hacerte el mayor con cruzadas absurdas.

Por si fuera poco, el cabrito del maestro se encargó de repartir qué personaje encarnaría cada uno. Había cuatro: uno rojo, uno verde, uno amarillo y otro lila. Por razones obvias, los más cotizados eran los dos primeros por aquello de intentar, al menos, llevar el delirio cursi del docente al terreno futbolístico y a la incombustible guerra entre Sevilla y Betis. Pero creo que se pueden imaginar cuál es el que me tocó a mí. Efectivamente, el lila, el maldito lila. No el morado, no. El lila. Ese fue el impulso definitivo que me ayudó a decidir, cómo si fuera elección mía, que no participaría en el teatrillo. Así que me callé y me hice el longuis.

El problema vino cuando la tarde de antes mi madre recibió una llamada de otra madre preguntándole que dónde había comprado ella el disfraz de Teletubbie lila. Acabáramos. La bronca fue de aúpa. Yo lloraba como un descosío mientras le repetía que no, que no iba de lila. Y ella que sí, que ya verás que sí. Y yo que no, que ya a esas horas no iba a encontrar ningún sitio. Me agarró y me llevó a rastras con ella hasta la Plaza de San Andrés. A Pichardo. Y allí, en esa tiendecita, universo mágico, reino de fantasía, apuntaló la condena mientras el dependiente se partía la caja con mi mosqueo. Luego me invitó a un flamenquín que mató mi desasosiego, y me prometió que podría llevar mi disfraz de El Zorro para ponérmelo después de actuar. Cuando cierra una tienda histórica, se abre un baúl eterno de recuerdos.