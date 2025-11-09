Le propongo que juguemos a un juego. Es muy sencillo, casi cosa de parvulitos, pero a ver si así, cuando terminemos, sacamos los dos una conclusión. Puede, si quiere, y de hecho se lo recomiendo, hacer el ejercicio de leer los siguientes párrafos con la ... voz impostada de profesora de infantil de la ministra Yolanda Díaz. Ya, ya sé que ese tono de babero, potito y fila india puede resultar insufrible, pero, hágame caso, que la experiencia y el resultado mejoran de este modo. Esto consiste en que vayamos pensando cosas que no se pueden hacer porque, además de contradecir al sentido común, suponen un choque frontal contra lo práctico y lo útil. Cuanto más elementales, mejor. No se corte, deje planear a la imaginación. Venga, empezamos.

No se puede jugar al fútbol con una bola de demolición. Sí, también es redonda, pero estamos en que sería una carajotada, ¿no? Bien. No se puede comer un plátano con cáscara. Hasta los monos los pelan. No se puede pedirle agua a las vacas. No se puede exigirle contención a un cerdo. No se puede echar una partida de cartas sin cartas. No se puede conducir sin volante. No se puede ver con los ojos vendados. No se puede cantar sin voz.

Vale, y ahora usted, que es el típico plomo que bebe agua con gas y de chico le preguntaba al profesor lo que acababa de decir cambiando sus palabras para hacerle la pelota y llamar la atención, usted que lleva la contraria por deporte y que se cree que todo el mundo va a flipar con sus ocurrencias y su agilidad, me dice que sí se puede dormir sin cama. Y yo le respondo que bien, que sí, que puede usted dormir en el sofá si ha tenido gresca con su pareja, o en el suelo, o acurrucado en un banco, como lamentablemente les ocurre a muchas personas, pero ¿se puede descansar mejor en algún lado que en un colchón?

Ojú, venga, agárrese a su minuto de gloria. ¿Que usted concilia el sueño mejor en una hamaca que tiene su suegra en el chalet de la playa? Perfecto, le felicito. Venga, vamos, ya estaba tardando. ¿Que poder se puede? ¿Que la cuestión a lo mejor es que no se debe? Y me lo dice tocándose la barbilla, dándose importancia. Es usted un hacha, Aristocatelos… Bueno, sigamos.

No se puede llamar sin cobertura. Ah, que usted se comunica por señales de humo. No se puede surfear sin olas. No se puede caminar sin piernas. Adiós, que me acuerde del Sargente Dan en Forrest Gump. Mire, me rindo. A lo que yo quería llegar es que de la misma manera que no se puede volar sin alas, no se pueden sacar leyes sin apoyos ni gobernar sin presupuestos, gastando a lo loco, sin planificar. Pero ya sé que usted, que se mofa de las ocurrencias de Marcos Llorente, se me va a salir por la tangente y me va a hablar de la época en la que usted criticaba que otros gobernasen sin ellos. Lo que no se puede es razonar con cazurros. Para usted la perra gorda. Que la disfrute.