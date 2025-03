¿La ven? Es la luz del municipalismo sevillano brillando sobre la ciénaga polarizadora en la que se ha convertido la política nacional. Este domingo la agrupación socialista Nervión-San Pablo publicaba en sus redes sociales una foto de la fachada de su sede vandalizada. ... Una de esas acciones repugnantes y quinquilleras a las que nos hemos acostumbrado en este devenir tóxico y peligroso que, precisamente, convierte en algo extraordinario y digno de mención que ayer, como mandan los cánones más elementales de la democracia y la educación, saliera José Luis Sanz a hacer lo que le corresponde, condenar el ataque a su adversario político. Es algo de cajón, nada heroico, pero, y éste es el problema, ya casi nada de lo que se hace entra dentro de los parámetros de lo racional.

Después del circo de las manifas de Ferraz, de los botellazos y las tortas, de la «fachosfera», los pactos con el diablo y las mentiras sin camuflar, se antoja extravagante algo tan simple como que un alcalde condene sin peros las pintadas en la sede del líder de la oposición, del mismo modo que se percibe con sorpresa que el partido que aspira a gobernar mantenga una comunicación fluida con el que gobierna y aporte, proponga e incluso apoye medidas que consideran esenciales para el bien común de los sevillanos. Esto, por si no lo recuerdan, era lo que antes se conocía como «responsabilidad» y que, de un tiempo a esta parte, un grupo de iluminados convinieron en llamar «tibieza».

Antonio Muñoz, con sus luces y con sus sombras, siempre ha parecido una persona responsable e inteligente, que poco o nada tiene que ver con la forma de ejercer el servicio público de su partido a nivel nacional. Es alguien lo suficientemente listo para saber que Sánchez y su estilo, o su falta de él, lo lastraron en los pasados comicios y que, si quiere volver a ser alcalde, debe practicar la sensatez. Por eso no me parece descabellado que el edil socialista decida redefinir rumbo, dejar atrás la pataleta cortoplacista de la caseta perdida, que sólo ahonda en su error al no pagar las tasas, y apoye los presupuestos del PP. De esta manera, daría dos guantazos sin mano. Uno a Sánchez y a su juego divisivo, y otro a Vox, el cemento que une los ladrillos del muro del presidente, un partido que sigue peleándose con los naranjos y haciendo la ola a su líder por el rotundo éxito en Galicia.

Una jugada que dejaría a la «peligrosa ultraderecha» sin poltrona, que le legitimaría para hacer una oposición seria y dura y que le haría responsable de convertir a nuestra ciudad en un oasis entre tanto ruido.