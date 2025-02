Creíamos que la broma de la polarización nos saldría gratis, que el empadronar el servicio público en la barra de un bar y dejarlo en manos de gurús flipados que se creen que viven en una serie norteamericana no tendría costes. Que, llegada la hora ... de la verdad, los momentos límite en los que no caben reproches, solo acción, esos representantes que se la pasaban sumidos en sus batallitas de zascas y en su empeño por subjetivar la verdad, serían capaces de dar la cara y arrimar el hombro. Pues no, todas las irresponsabilidades se pagan. De aquella pólvora, estos lodos. La DANA ha conseguido arrasar numerosos municipios de Valencia, pero no ha derribado ese maldito muro del que se habló en la sesión de investidura.

Un muro que plantó el Gobierno, y que la oposición le compró encantada, en el mismo Congreso donde escasas horas después de que se consumara la catástrofe, se decidió que antes de declarar el luto oficial y remangarse la camisa era procedente votar para asaltar RTVE. El jefe del Ejecutivo no llamó al líder del primer grupo parlamentario para coordinarse y dar juntos una respuesta contundente, rápida y efectiva. El presidente de la Generalitat valenciana, que no acertó ni en el antes ni en el después, tampoco quiso reconocer que esto le venía grande, que, como es lógico, necesitaba ayuda. Mazón no quiso aceptar que era el momento de remar juntos, Sánchez se lavó las manos dejando que su adversario se estrellase, a sabiendas de que en esa determinación iban miles de compatriotas de la nación que gobierna. Todo era tacticismo mientras el pueblo valenciano ardía en una pesadilla, un pulsito infantil por controlar eso que les sirve para edulcorar la realidad y enervar a sus fanáticos: el relato. Una pugna que sigue vigente siete días después, cuando aún hay cadáveres desperdigados por unos pueblos que siguen siendo escenarios bélicos, cuando todavía no tenemos una cifra oficial a la que agarrarnos. Una semana más tarde siguen a vueltas con las competencias, luchando por cargarle al de enfrente su incompetencia. Cómo no entender el recibimiento de Paiporta, la expresión de rabia de quien lo ha perdido todo y se siente abandonado. El amortizado Mazón le echa la culpa a la UME y Sánchez quiere que hablemos de la ultraderecha y de un palo para tapar la humillación de su huida. Hay que ser cínico para querer ocupar el lugar de las verdaderas víctimas, para que tu preocupación sea imponer tu relato. Todos están en salvar sus muebles mientras en mitad de las calles de Valencia los afectados esperan a que una grúa se lleve los suyos. El único relato que importa es el de las familias que buscan a un desparecido, las que no tienen casa, las que esperan que el Estado cumpla y revierta esta situación. Esos sí que se han llevado un palo. El más grande de sus vidas.

