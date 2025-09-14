la semana pasada en Estados Unidos asesinaron a un tipo que se dedicaba a hablar. Le dispararon en un campus universitario, mientras portaba entre sus manos un micrófono con el que iba a dar la réplica a alguien que opinaba distinto a él. La bala ... rebotó en el chaleco que llevaba y le perforó el cuello. El momento no tardó en viralizarse, pues había miles de móviles apuntando al orador. Todos fuimos espectadores del horror.

En un principio, se sucedieron los mensajes de condena y repulsa ante el suceso. Corrieron por las redes sociales vídeos del tipo junto a sus hijas, aún pequeñas, y su esposa. Sin embargo, un día después, ya con el impacto asentado y la barbarie instalada en los ojos, comenzaron a salir los apóstoles de los peros. Alguien rompió el consenso y abrió la veda para que quienes no se habían atrevido hasta el momento a orear sus asquerosas justificaciones, se lanzaran a hacer gala de su miseria moral. Siempre ha sido así en este mundo de borregos, hay gentuza que lleva una cobardía tan putrefacta en sus entrañas que necesita que un imbécil más descerebrado rompa el silencio respetuoso y sagrado que históricamente se le había dedicado los difuntos para verse en la potestad de llenarlo de basura.

Así fue como salieron de sus colinas de fanatismo un ejército de malnacidos revestidos con las andrajosas galas de la superioridad moral para empezar a dejar caer que, aunque no les gustaba lo que había ocurrido, se veían en la obligación de recordar que el muerto se lo venía buscando. Que no se alegraban, vamos, pero que pena tampoco sentían. Muy pagados de sí mismos, como realizando un jaque mate, que es como todos estos patanes hablan siempre, sacaban a la palestra intervenciones de un hombre al que aún no se le había ni dado sepultura.

Pasa que el activista al que se le había arrebatado la vida era un conservador redomado, que había sido clave en la victoria de Donald Trump y que defendía postulados extremadamente reaccionarios, que rebasaban en ocasiones el límite de los Derechos Humanos.

Todos esos que andan celebrando de manera soterrada y medrosa el pepazo, lo hacen según la lógica progresista de que Charlie Kirk era un peligro para la democracia. Y, además, chapoteando jocosamente en la inmundicia, repiten que, al estar a favor de las armas, según su perverso razonamiento, le estaba bien empleado haber probado la medicina que promulgaba.

Así de triste y corrompido está este mundo en el que mequetrefes esnifan esa oscura ironía y se colocan hasta el punto de no caer en la cuenta de que con sus tenebrosas risas están atentando contra lo que dicen defender. Payasos e hipócritas que olvidan que la democracia, cuyo día mundial es hoy, no tiene otro principio que el de respetar las ideas del de enfrente y combatirlas con argumentos. Taconean sobre la tumba de un hombre que murió con un micrófono en las manos. Malditos sean estos fariseos que con subterfugios aplauden al de la pistola, demostrando que en realidad no les importa el qué, solo el quién.