¿A qué suena Sevilla un día cualquiera? ¿Cuáles son los crujidos de sus manías, los chasquidos de su monotonía? ¿Qué alarmas nos avisan de que anda despierta, dormida, tranquila o rumbosa? A mí se me viene a la cabeza el motorcillo de ... un camión de Lipasam, el ruido de los platillos del café tabaleando sobre las barras- el rock and roll de los camareros-, el revoloteo de una paloma abriendo las alas en El Salvador, las barajas de los supermercados en la Cuesta del Rosario, las cancelas de los balcones de las abuelas, el zumbido de las obras en el Duque, el tañido de las campanas de La Giralda, el pitido cascabelero del tranvía por San Fernando y, por supuesto, el rasguear de las cuerdas de las guitarras melladas y desconchadas de los artistas sin nombre, las voces roncas y anónimas, las palmas autómatas, de los gitanos que se buscan el sustento dando garbeos por las terrazas del centro.

A propósito de la nueva ordenanza que quieren impulsar PP y Vox para regularizar estas actuaciones espontáneas, que es cierto que a veces le alegran a uno el día y otras se convierten en un suplicio para los sentidos, me he acordado de alguno de los personajes que forjaron mi infancia con sus timbres, que marcaron con sus metales clandestinos la piel adoquinada de mi barrio.

Regresa a mi memoria un hombre desgarbado, un esqueleto con ojos, que iba a todos lados corriendo, como un marchador olímpico o un niño que hubiese perdido el autobús, mientras se rascaba con ímpetu el brazo. De aquellas, yo no entendía que esas prisas carceleras tenían que ver con encontrar unas monedas para comprar un pasaje pirata hacia una calma efímera y destructiva, placentera y ruinosa. Solo sabía que había llegado el mediodía porque por mi ventana entraba, junto con el sol, la idéntica melodía que brotaba de ese pozo de nervios que solo hallaba la estabilidad aferrándose a un estribillo. Yo lo llamaba 'El Manuela'- ya está ahí 'El Manuela'- porque era lo que reproducía insistentemente en su balada aflamencada frente a los veladores de Casa Robles.

Seguro que aquello lo tomó prestado de algún lado, pero, aunque he buscado y me he escuchado todos los temas con ese título, no he conseguido dar con el que él entonaba. Para mí era y es suyo, e imaginaba que Manuela era una mujer de la que estuvo enamorado y lo había dejado, rompiéndole su maltrecho corazón. O una madre por la que lloraba. Era bonito, y apenas duraba dos minutos, ya saben que siempre llegaba tarde a algún lugar que solo él sabía por dónde quedaba. Hubo un día que no volvió, puede que ya esté reunido con Manuela, pero yo de vez en cuando creo volver a escucharlo. Forma parte de mi fonoteca personal, esa que guardamos todos. La de la vida y sus trasiegos.