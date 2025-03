Paseando el otro día por la calle Aire, donde Sevilla se estrecha en apariencia y se ensancha en el espíritu de la inmensidad de su historia, donde el soplo del tiempo nos susurra los misterios de un pasado de genios, me paré en la soledad ... del callejón, justo en el lugar en el que descansa la última morada de Luis Cernuda en nuestra ciudad, donde habitó desde 1920 a 1928. Su otro keli, siempre soslayado por los proyectos estancados de la casa en la que nació en la calle Acetres, no brilla lo que debería, está ahí cobijando al olvido entre paredes descascarilladas a las que solo les dan sentido los azulejos que indican lo que albergó.

Allí, a espaldas del Instituto Británico y a escasos pasos de los baños árabes me encontré con una ironía, una metáfora apócrifa. Frente a la cerámica con los versos del poeta, rezan dos grafitis, placeres prohibidos de la literatura de este siglo. Las pintadas vecinas dicen así: «No robes. Al Gobierno no le gusta la competencia» y «Tus besos para mí fueron lo que para el yonki su papela». Dos frases esculpidas en los folios agrietados de las tapias que han resistido la guerra del ayuntamiento contra los murales.

Aquel choque cultural entre la literatura canónica y la callejera me hizo reflexionar. Primero sobre qué pensaría ese sevillano ilustre sobre los mensajes reivindicativos que se leen desde la ventana del que fue su hogar. Después sobre la situación de la morada, que de cerrada a cal y canto la presumía abandonada.

Buscando en internet encontré escasa información sobre la propiedad. Así que a través de un amigo contacté con José Antonio Molina, natural de Osuna, que firma la placa que corona la vivienda. Éste me condujo hasta Manuel Sánchez Ortiz, encargado de la restauración, que recuerda que la casa era de un arquitecto suizo. Un dato que me cuadró porque al hablar con un mítico vecino del barrio de Santa Cruz me contó que, aunque no estaba seguro, le sonaba que podía pertenecer a un pintoresco suizo de prominente bigote y perenne sombrero de paja que tomaba café indefectiblemente (sic) en la mesa de la esquina del Bar Giralda. Él me asegura que hace tiempo que no se le ve por el barrio, sin embargo, al preguntar, otra propietaria afirma que sigue por allí.

Al término de este artículo no he conseguido resolver el misterio del helvético, pero espero que sirva para que el Ayuntamiento se ponga sobre la pista. Este verano han comenzado las obras en la casa de la calle Acetres para convertirla en un museo que sea 'el centro de las letras' antes de la conmemoración de la generación del 27. Uno de los proyectos estrella de Sanz, que quiere convertir Sevilla en la capital del libro. Sería interesante ser ambiciosos y antes de la efeméride atar también la residencia de la calle Aire. Eso estrecharía la distancia entre la realidad del hoy y el deseo de convertir Sevilla en un referente literario.