DE RABIA Y MIEL

José Luis Caballero o Abel Sanz

La Navidad llegó a Vigo en verano y los toldos, a este paso, llegarán a la Constitución en Navidad, junto a los puestos de castañas

Santi Gigliotti

El pasado 30 de julio en Vigo, con un sol de manicomio, Abel Caballero cumplió con su anual cita con la excentricidad para anunciar el inicio de la Navidad. Esta gracieta, ya asentada en el imaginario nacional, forma parte de la manera de obrar ... de un tipo que usa lo estrambótico para conseguir foco y así promocionar, a golpe de derroche, el lugar que gobierna como un destino atractivo para el turista. A la vista está que le funciona, que le tiene cogida la medida a la erótica de la pamplina. Y es que no hay que indagar mucho para darse cuenta de cómo proliferan los triunfos de personajes de este corte, herederos de la doctrina gilygil, legatarios de esa vieja máxima del que se hable, da igual que sea mal o bien, pero que se hable.

