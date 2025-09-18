Era cuestión de tiempo. Por fin la semana pasada supimos que Sevilla tendrá su primera escuela de pregoneros. La idea ha nacido de la Hermandad del Baratillo, que impartirá este curso para jóvenes de entre 15 y 20 años. Lo cierto es que esta ... ciudad, tan dada a coquetear entre la realidad y la ficción, que siempre tiene a la seriedad lindando con la mamarrachada, ya estaba tardando en sacarle punta al deslumbrante mundo de los atriles.

Resultaba extraño que aún permaneciera incorrupto este jugoso melón. Era de esperar que surgieran voces que abogaran por 'profesionalisar' la tradición, queriendo academizar lo popular, sin reparar en el contradictorio choque que eso supone. Por no hablar del surco que hace en la catetada y en el cliché, dejando al descubierto todo ese universo farandulero y narcisista que parasita alrededor del incienso y las canastillas.

Realmente, ardo en deseos de saber cómo se está fraguando este clínic para los aprendices del ripio que no pongo en duda, conociendo el paño de nuestra novelera sociedad, que obtendrá un éxito rotundo. Ya me veo a los papás planificando el calendario de las extraescolares. El lunes inglés, martes y miércoles guitarra o baile y el jueves a clases de 'pregonegos'.

No puedo parar de imaginarme a los entrenadores de La Masia de la primavera confeccionando el plan de estudios. Barajando impartir en el primer trimestre Teoría de la Ranciedad, donde enseñarán a pontificar desde atalayas imaginarias, Fundamentos del Atril, donde los bambinos aprenderán a gesticular histriónicamente o Conocimiento del Protocolo, donde adquirirán habilidades tan poderosas como la manera correcta dar y recibir ojana o saber qué caras poner en la presidencia de un paso o ante la llamada de un capataz.

Para el segundo tramo dejarán asignaturas como diseño de interiores, en la que los instruirán en el arte de adecentar sus hogares para recibir a las autoridades y donde serán advertidos de que busquen desde ya a un familiar que haga bien las croquetas. Proseguiremos con vestuario, donde realizarán un sondeo de las sastrerías más puras para encargar el chaquet y terminaremos con Historia, donde los chaveas visionarán y analizarán los pregones de Rafa Serna, Alberto García Reyes, Carlos Herrera y Antonio Rodríguez-Buzón a quienes, por lo que sea, nadie les sentó en un pupitre para explicarles cómo tenían que decirle a su musa que le había llegado la hora.

Se rumorea que anda también el claustro debatiendo sobre la conveniencia de introducir una materia de Chat GPT, para que los pupilos puedan explicarle a la IA que quieren un pregón 'mú sevillano' y así puedan dedicarse a figurar con tranquilidad. Lo dicho, estamos a dos cuaresmas de que esto dé un salto cualitativo y una mente pensante ponga en marcha una suerte de talent show, una mezcla entre La Voz y Benidorm Fest, con audiciones a ciegas en la que los aspirantes a llegar a El Maestranza reciten y los sospechosos habituales hagan de jueces y le den a un botón girando su silla. Te falta poco, Sevilla.