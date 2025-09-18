Suscríbete a
ABC Premium

DE RABIA Y MIEL

Escuela de 'pregonegos'

No puedo parar de imaginarme a los entrenadores de La Masia de la primavera confeccionando el plan de estudios

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Era cuestión de tiempo. Por fin la semana pasada supimos que Sevilla tendrá su primera escuela de pregoneros. La idea ha nacido de la Hermandad del Baratillo, que impartirá este curso para jóvenes de entre 15 y 20 años. Lo cierto es que esta ... ciudad, tan dada a coquetear entre la realidad y la ficción, que siempre tiene a la seriedad lindando con la mamarrachada, ya estaba tardando en sacarle punta al deslumbrante mundo de los atriles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app